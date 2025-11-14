PVV opent opvallende vacature: word jij Geerts nieuwe politieke sidekick?

Word jij de assistent van Wilders?

Heb jij jezelf altijd al zien werken in politiek Den Haag en denk je dat jij een sleutelrol kan spelen in het forceren van Geerts o zo gewilde asielstop? Lees dan zeker verder. De PVV is namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker die fractievoorzitter Geert Wilders gaat ondersteunen.

'Je werkt, in het hart van de democratie, mee aan een beter Nederland, bij en voor de grootste partij van het land,' valt er in de vacaturetekst te lezen. De vacature staat dus al een tijdje online. Want wie even in zijn ogen wrijft ziet dat hij toch echt niet op de website van D66 is beland. Maar niet getreurd, met jou aan zijn zijde kan Geert daar misschien weer verandering in brengen en wederom de grootste worden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Aan welke eisen moet je volgens Geert voldoen?

Het wordt je taak om Wilders te ondersteunen. Dit doe je door informatie te verzamelen, stukken te schrijven, en debatten voor te bereiden. Je hebt een adviserende rol, waarbij politiek inzicht van 'groot belang' is. Met een beetje geluk mag je misschien zelfs Geerts' befaamde X-berichtjes tikken en het X-profiel van zijn kat Noortje managen.

Het is in ieder geval van belang dat je een 'PVV'er in hart en nieren' bent die 'tot op het bot gemotiveerd' is om 'te knokken voor Nederland'. Daarnaast ben je een workaholic en schrik je niet van een veertigurige werkweek. Verder wordt er gevraagd naar 'ruime praktijkervaring' en de bekwaamheid om op seniorniveau binnen te komen. De minimale opleiding die je genoten moet hebben is het VWO.

De laatste eisen zijn dat je flexibel bent, goed kunt schrijven en op de hoogte bent van het nieuws. Mochten deze eisen jouw niet afschrikken om de rechterhand van Wilders te willen worden, dan ligt er een ruime beloning in het verschiet.

Wat schuift het om Wilders' rechterhand te zijn?

Er wordt dus heel wat van je verwacht, maar dan krijg je ook wat. Bij het gevraagde fulltime-dienstverband is het nogal variabel wat er vanuit de partijkas naar jouw portemonnee vloeit. Het salaris ligt namelijk tussen de 3.400 en 8.000 euro per maand. Dat is een bandbreedte waar zelfs een gemiddelde hypotheekadviseur van moet slikken. Maar goed, het geeft wel aan dat de functie allesbehalve doorsnee is.

En dat is nog niet alles. Je krijgt er vakantiegeld bij, een pensioenregeling, een reiskostenvergoeding, een telefoon van de zaak en gratis parkeergelegenheid. Zelfs een kerstpakket kan er nog vanaf. Kortom: de PVV weet dat het zware kost is om Geerts politieke hartslag te monitoren, en betaalt daar naar.