Jörgen Raymann over Jandino Asporaat: 'Het is een zegen voor Curaçao dat hij dit doet'

Waarom is Jandino Asporaat plotseling verdwenen?

Jandino Asporaat is samen met zijn vrouw Shirley en hun kinderen Elijah (14), Amy-Lee (11) en Nio (3) aan een nieuw hoofdstuk begonnen op Curaçao. Na jaren twijfelen en voorbereiden kozen ze voor het eilandleven, terug naar de plek waar Jandino zelf opgroeide: ‘We merkten dat we verlangden naar meer rust en eenvoud.’

Al in 2018 speelden de eerste emigratieplannen, maar door covid in 2020 belandden die tijdelijk in de ijskast. Toch bleef het kriebelen. ‘We waren er al een tijdje over aan het praten,’ vertelt hij. Na een voorbereidingstijd van bijna twee jaar hakte de komiek met de veel te harde stem de knoop door: ‘Ik wil mijn kinderen het eilandleven en de vrijheid geven.’

In dezelfde periode dat Asporaat ons land verliet, zou zijn vrouw Shirley hém hebben verlaten...

Rond het vertrek van Asporaat naar Curaçao deden hardnekkige geruchten de ronde dat zijn vrouw Shirley hem zou hebben verlaten, maar volgens de comedian klopt daar niets van. ‘We waren kuikens toen we met elkaar gingen, 13, 14 jaar waren we. We hadden geen idee dat we 28 jaar later zelf drie kuikentjes zouden hebben.’ De beroepslolbroek benadrukt dat hun band ondanks alle veranderingen overeind is gebleven. Volgens Asporaat is er nooit sprake geweest van een breuk. ‘We zijn nog steeds bij elkaar en hebben een manier gevonden om het te laten werken.’

Asporaat is toch ook horecaondernemer? Kunnen we nu geen chicken meer scoren in zijn restaurants? Asporaat heeft één restaurant, het fastfoodrestaurant FC Kip in Rotterdam, dat bekend is geworden door de film Bon Bini Holland. De zaak serveert uiteraard kip, maar ook burgers op potato buns. Er is ook een koffiehoek, Sydney’s Coffee Corner, die bij het restaurant hoort. Ook al komt er straks geen kip, alles blijft gewoon open; we denken zelfs dat Judeska de toko’s gaat runnen.

‘Nederland blijft óók mijn land, jullie gaan me nog vaak genoeg zien.’

Geen kippenvel meer tijdens de Hollandse winters; Asporaat voelt zich kiplekker op Curaçao.

Wat vinden anderen van Jandino Asporaat?

Jörgen Raymann- vriend & collega

‘Wat ik vooral aan Jandino bewonder, is dat hij nooit is vergeten waar hij vandaan is gekomen. Hij heeft zich altijd ontzettend ingezet voor jongeren, vooral op Curaçao, om hen kansen te geven om zich te ontwikkelen. Eigenlijk is het hele Caribisch gedeelte van het koninkrijk op de achtergrond bezig met allerlei ontwikkelingsprojecten. Dus hij geeft echt heel veel terug. Ook het feit dat hij nu de stap terug maakt naar Curaçao, vind ik bewonderenswaardig.

Als je echt iets wil veranderen, dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Ik denk dat als hij daar zit, hij veel meer impact kan hebben op de lokale jeugd en de ondernemers, om te laten zien van: als we onze schouders eronder zetten, kunnen we samen heel veel bereiken. Daar is hij echt een rolmodel in. Of ik van hem wist dat hij graag terug wilde? Ik wist het al een tijdje, maar ja, hij had het nog niet bekendgemaakt, hè? Ik ken genoeg mensen die op Curaçao wonen terwijl ze hier in Nederland nog hun business hebben, dus hij is echt niet de eerste. De wereld is zo klein geworden. Je kunt tegenwoordig heel veel online doen en als hij zijn optredens heeft, dan is hij gewoon een periode hier.

Het is een zegen voor Curaçao dat hij dit doet. En ik vind het ook heel mooi dat hij zijn kids vooral laat opgroeien op het eiland waar hij zelf ook is opgegroeid. Dat had ik ook heel graag met mijn kinderen gedaan, alleen toen begon mijn carrière hier te boomen in Nederland, dus toen moest ik toch terugkomen. Maar mijn kinderen zijn wel in Suriname geboren. Ik had hen ook het liefst daar laten opgroeien. Of ik ooit ga emigreren naar mijn roots in Suriname? Ik speel inderdaad met die gedachte. Ik wil binnen nu en twee jaar in ieder geval beginnen met overwinteren in Suriname.’

Noraly Beyer- oud-nieuwslezeres

‘Het is een prachtig eiland, de zon schijnt altijd en de zee is daar. Het klopt dat we beiden zijn geboren in Willemstad, maar het is niet aan mij om te oordelen over het emigreren van de heer Asporaat. Het is de man zijn eigen keus om te beslissen hoe hij zijn leven verder doorbrengt, of hij hier wil wonen of daar. Of ik zelf terugga naar Curaçao? Nee hoor, ik ben 79, ik zit goed hier.’

Dick Advocaat- bondscoach Curaçao

‘Of ik het begrijp dat Asporaat naar Curaçao is geëmigreerd? Tja, dat is allemaal persoonlijk, daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik ben op Bermuda en nu bezig om vanavond die wedstrijd te winnen. Het is een cruciale week voor het nationale elftal van Curaçao, we kunnen ons voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal. Jandino zal heel goed weten wat hij doet. En ik wens hem daar echt veel succes bij met zijn familie.’

Roué Verveer- vriend & collega ‘Ik begrijp hem helemaal, want als jij op die manier opgroeit en de banden hebt behouden met het land, dan is er altijd nog een deel van jou dat terug wil. Dat geldt denk ik voor alle nationaliteiten. Jandino is ook nog eens erg betrokken geraakt de afgelopen jaren. Hij ziet mogelijkheden om daar ontwikkeling te brengen, hij wil daar iets gaan betekenen en dat lukt hem aardig. Wat gaan we aan hem missen? Ik denk dat we hem niet gaan missen, want hij heeft verteld dat hij hier blijft werken, dus hij gaat het proberen af te wisselen.

Ik weet niet hoelang hij dat gaat volhouden, maar voorlopig hoeven we hem nog niet te missen. Het reizen vind ik altijd wel pittig. Ik bewonder hem, want hij doet dit al een tijdje. We zijn heel goede vrienden, dus ik weet bijvoorbeeld van hem dat hij soms ’s ochtends aankomt met het vliegtuig en dan ’s avonds optreedt. Dat is zwaar, maar als je een doel hebt en je wilt iets bereiken, dan is alles minder zwaar, toch?’