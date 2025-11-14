Geert Wilders: 'Hoogste tijd dat de PVV de leiding overneemt in de informatie-fase'

Wijers stapt op na uitlekken privé-appje

De formatie kreeg een onverwachte wending toen Hans Wijers besloot zijn rol als informateur neer te leggen. Hij kwam onder vuur te liggen nadat een privé-appje dat hij naar mediaondernemer Willem Sijthoff stuurde naar buiten kwam. Volgens Wijers bevatten de berichten spontane uitspraken die hij in een professionele context 'nooit zou doen'. Hij zou VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz een 'feeks' hebben genoemd.

Omdat de inhoud van het bericht twijfel zou kunnen zaaien over zijn onafhankelijkheid, koos hij voor onmiddellijke terugtrekking. Zijn besluit zorgt voor nieuwe dynamiek in een toch al complexe formatieperiode, waarin politieke gevoeligheden en onderlinge verhoudingen continu onder een vergrootglas liggen.

De inhoud van het controversiële bericht

Het betreffende appje bevatte informele opmerkingen over verschillende politieke kopstukken. Hoewel het bericht niet voor publicatie was bedoeld, werd het tóch gedeeld en leidde het tot discussie over de neutraliteit die van een informateur wordt verwacht.

Wijers benadrukte dat het ging om privécommunicatie die nooit invloed heeft gehad op zijn functioneren. Toch erkende hij dat de schijn van partijdigheid schadelijk kan zijn in een cruciale fase van de kabinetsvorming. Zijn vertrek moet voorkomen dat de formatie onnodig zal vastlopen door ophef rond zijn persoon.

Buma gaat alleen verder als informateur

Na het vertrek van Wijers gaat de formatie verder onder leiding van Sybrand Buma, die al als mede-informateur was aangesteld. Politieke leiders spreken de wens uit om geen extra tijd te verliezen aan het zoeken van een nieuwe tweede informateur. De focus ligt nu op het hervatten van de gesprekken, het herstellen van vertrouwen en het vinden van een stabiele basis voor verdere onderhandelingen.

Het functioneren van de door D66 aangestelde Wijers kon ook rekenen op felle kritiek van PVV-leider Geert Wilders. Hij was reeds verbolgen over het feit dat de PVV wordt uitgesloten, maar roept nu op om de PVV de leiding in de informatie-fase over te laten nemen. De komende weken worden bepalend: met één informateur, hoge verwachtingen en politieke druk zal de formatie meer dan ooit afhangen van zorgvuldige samenwerking en transparante besluitvorming.