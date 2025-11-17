Paniek in Australië: tientallen scholen direct dicht na angst voor asbest in speelzand

Een onverwachte asbestvondst in kinderspeelzand leidt tot grootschalige paniek, tientallen schoolsluitingen en ongekende veiligheidsmaatregelen in Australië en Nieuw-Zeeland.

69 scholen onverwacht dicht na terugroepactie

In de Australische hoofdstad Canberra is een crisis op scholen uitgebroken nadat in gekleurd speelzand sporen van asbest zijn ontdekt. In totaal moeten 69 scholen maandag sluiten, nadat retailers Kmart en Target het product zaterdag per direct terugriepen. De Australische consumentenbond Competition & Consumer Commission (ACCC) benadrukt dat het risico op vrijkomende, in te ademen asbestvezels 'laag' is, maar dat voorzichtigheid geboden blijft.

Inspectieteams zijn dag en nacht bezig om schoolterreinen te controleren, een proces dat volgens onderwijsminister Yvette Berry nog dagen kan duren. Tot nu toe lieten luchtmetingen geen sporen van luchtgedragen asbest zien, maar de overheid houdt vast aan een strikt veiligheidsprotocol.

Eerder al sluitingen door tweede zandproduct

De paniek kwam op gang na een eerdere waarschuwing over speelzand van Officeworks, waardoor op vrijdag al verschillende scholen en peuterspeelzalen dicht moesten. De angst sloeg al snel over naar Nieuw-Zeeland, waar eveneens scholen worden gesloten voor preventieve testen. Berry benadrukt dat de nieuw teruggeroepen producten 'nog veel breder' in scholen worden gebruikt dan het Officeworks-zand.

Jacht op besmet zand en minimale gezondheidsrisico’s

Hulpdiensten en schoolteams lopen momenteel systematisch alle gebouwen door om gekleurd speelzand op te sporen en in kaart te brengen. Volgens de overheid hoeven mensen die met het zand in aanraking zijn geweest geen medische check te ondergaan.

Hoewel de kans op gezondheidsproblemen klein is, schrijft de Australische wet dat elke vorm van asbestrisico moet worden uitgesloten. Sommige scholen blijven open omdat zij slechts kleine hoeveelheden of helemaal geen van de betrokken zandproducten gebruiken.