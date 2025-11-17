'Voodoo-hekserij' op Congolese bank dreef bondscoach Nigeria tot waanzin

Onverwachte aanval

De Nigeriaanse bondscoach Éric Chelle uitte direct na de verloren strafschoppenserie zijn frustratie over wat hij omschreef als 'hekserij' op de bank van Democratische Republiek Congo. Volgens hem maakte een lid van de Congolese staf herhaaldelijk vreemde armbewegingen en rommelde hij met een bidon op momenten die Chelle verdacht vond. De coach gaf toe dat hij er nerveus van werd en dat het de sfeer langs de lijn sterk beïnvloedde.

Strafschoppenserie bepaalde het lot

Na een gelijkopgaande wedstrijd volgde een zenuwslopende strafschoppenserie waarin Congo uiteindelijk met 4–3 zegevierde. Voor Nigeria, dat hoge verwachtingen had richting het WK, betekende dit een bijzonder harde klap. Net voor de beslissende strafschop liep Chelle woedend naar de kant van Congo om verhaal te halen. Nadat Congo de winnende penalty scoorde ging hij wederom de confrontatie aan.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Chelle benadrukte dat de nederlaag extra zwaar voelde door wat hij ervoer als 'onzichtbare druk' vanuit de overkant. Het team had gehoopt zich opnieuw op het wereldtoneel te presenteren, maar moest toezien hoe de Congolezen feestvierden. De bond van Congo ontkende dat het staflid aan voodoo deed.

Culturele spanning en sportieve gevolgen

De beschuldigingen van voodoo leggen een bredere onderhuidse spanning bloot die binnen het Afrikaanse voetbal regelmatig naar boven komt: de vermenging van sport, rituelen en emotie. Of de handelingen van de Congolese bank werkelijk effect hadden, blijft onderwerp van discussie, maar psychologisch speelden ze in ieder geval een rol voor de Nigeriaanse staf.

Voor Congo betekent de overwinning een historische kans om zich opnieuw te plaatsen voor het WK. Voor Nigeria daarentegen is het een moment van reflectie. Niet alleen op hun spel, maar ook op hoe invloeden naast het veld soms een prominente plaats krijgen in de narratief van een wedstrijd.