Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Postbode Abdillahi loopt 25 marathons tegen armoede

De gemiddelde mens moet er niet aan denken, maar de Rotterdamse post­bode Ahmed Abdillahi loopt dit jaar doodleuk 25 marathons. Zo wil hij aandacht vragen voor stadgenoten die worstelen met armoede. Daar zijn er veel van, zegt Abdillahi, die zelf als kind van Somalië naar Nederland vluchtte. ‘We zijn állemaal twee salarissen verwijderd van armoede.’

Interview met Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk

Hij zag het al voor zich, een leven zonder seks, of ziek en gemankeerd op weg naar het einde.Maar Cesar Zuiderwijk (77) had geluk en werd succesvol behandeld voor de prostaatkanker die afgelopen zomer bij hem werd ontdekt. Zijn opluchting stond haaks op de dood van Golden Earring-collega George Kooymans. Deze week verschijnt zijn biografie: Cesar.

Iraanse vluchtelinge maakt film 'Water tussen ons'

Na de Iraanse Revolutie, eindjaren 70, verliet Farèn Sallak haar thuisland en bouwde ze in Nederland een nieuw leven op. Jaren later runt ze in Maastricht een restaurant, waar zij mensen met een migratieachtergrond opvangt. Haar dochter, docu­mentairemaker Faydim Ramshe, maakte de film Water tussen ons over haar moeder en haar werk in Maastricht. ‘Toen zíj dit restaurant begon, wist ik als filmmaker dat er echt iets bijzonders in zat.

De martelaars van Belarus

Belarus is een voormalige Sovjetrepubliek die al sinds 1994 op brute wijze wordt geregeerd door alleenheerser Aleksandr Loekasjenko. Het buurland van Oekraïne dient onder zijn regie als uitvalsbasis, logistiek knooppunt en exercitieterrein voor Russische troepen. Toch sloot Donald Trump een deal met de internationaal verguisde dictator. Waarom schenkt de Amerikaanse leider de ‘laatste dictatuur van Europa’ internationale legitimatie en zet hij die ook nog eens aan tot mensenhandel?

Oppositieleider Nikolaj Statkevitsj weigerde om Belarus te verlaten.

Hoe voorkom je een deepfake?

Het zal je maar gebeuren: je krijgt porno doorgestuurd waarin je de hoofdrol speelt, terwijl je de video niet hebt gemaakt of nooit in de buurt van de makers bent geweest. Of een familielid ontvangt een geluidsopname met ‘ jouw’ stem, smekend om geld, maar je weet zeker dat je dit nooit hebt ingesproken. Hoe bescherm je jezelf in een tijd waarin door AI niets meer lijkt wat het is? ‘Veel mensen durven uit schaamte geen melding te doen.’