Renovatie Binnenhof blijkt twee miljard euro duurder dan verwacht

De grootschalige renovatie van het Binnenhof wordt nu geraamd op 2,7 miljard euro, maar liefst 2,2 miljard duurder dan de originele schatting van 475 miljoen.

Planning flink uitgesteld

De renovatie van het Binnenhof-complex, waar normaliter onder meer de Eerste en Tweede Kamer zijn gevestigd, zou oorspronkelijk eind 2026 klaar zijn. Later werd dit uitgesteld naar 2028, maar nu blijkt dat de oplevering pas in de zomer van 2031 wordt verwacht. Daarmee loopt het project in totaal zo’n vijf jaar vertraging op. De verantwoordelijke minister noemt de nieuwe planning 'realistisch', omdat de onderzoeksfase eindelijk volledig is afgerond en de daadwerkelijke uitvoering duidelijker in beeld is.

Kosten factors hoger dan gedacht

Bij de start van het project werd uitgegaan van een budget van ongeveer 475 miljoen euro. Dat bedrag werd eerder al verhoogd naar circa 2 miljard euro. Inmiddels is de raming verder opgelopen tot ongeveer 2,7 miljard euro. De kostenstijging komt onder meer door de complexiteit van het monumentale gebouwencomplex en de vele tegenvallers die tijdens de voorbereidingen aan het licht kwamen. De overheid benadrukt dat dit nu een veel nauwkeuriger inschatting is van wat de volledige renovatie echt gaat kosten.

Waarom zo complex?

Het Binnenhof bestaat uit ongeveer 90.000 vierkante meter aan gebouwen, met zo’n 4.000 unieke ruimtes. De verschillende bouwstijlen, waarvan sommige delen teruggaan tot de zestiende eeuw, maken restauratie bijzonder ingewikkeld. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werden bovendien archeologische vondsten gedaan, bleek er ernstige schimmel aanwezig en kwam aantasting van constructies en vervuilde grond aan het licht. Ook het tekort aan gespecialiseerd bouwpersoneel zorgt voor extra vertraging.

Al deze factoren samen verklaren waarom de verbouwing veel langer duurt en aanzienlijk duurder uitvalt dan oorspronkelijk gedacht. De Tweede Kamer vergadert ondertussen sinds 2021 in het oude Ministerie van Buitenlandse Zaken, B76 genoemd