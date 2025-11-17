Poolse premier Tusk over sabotage spoor: 'Gelukkig zijn we ontkomen aan een ramp'

Een reeks explosies en beschadigingen aan spoorlijnen in oost-Polen leidt tot grote zorgen; premier Tusk spreekt duidelijk van sabotage.

Locatie en verloop van de gebeurtenissen

In het oosten van Polen zijn op twee verschillende locaties beschadigingen aan het spoor ontdekt. Bij het dorp Mika meldde een machinist dat een deel van het spoor was gebroken. Omwonenden verklaarden dat zij een harde explosie hadden gehoord op het moment dat de schade moet zijn ontstaan.

Enkele tientallen kilometers verder, bij Puławy, brak de bovenleiding boven een rijdende trein, waardoor deze met bijna vijfhonderd passagiers abrupt tot stilstand kwam. Hoewel er geen gewonden vielen, benadrukken de Poolse autoriteiten dat de incidenten elkaar opvallend snel opvolgden en vermoedelijk met elkaar in verband staan.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Politieke context en mogelijke motieven

Premier Donald Tusk stelde dat de getroffen spoorlijn een cruciale aanvoerroute vormt voor hulptransporten richting Oekraïne. Polen speelt vanaf het begin van de oorlog een belangrijke logistieke rol in de ondersteuning van het buurland. Volgens Tusk en de minister van Binnenlandse Zaken zijn de sporen van sabotage duidelijk aanwezig.

Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een buitenlandse veiligheidsdienst achter de acties zit, al worden geen landen genoemd. De Poolse regering ziet de incidenten als onderdeel van een bredere reeks destabiliserende activiteiten die de afgelopen jaren vaker gericht waren op infrastructuur.

Reacties, inspecties en veiligheidsmaatregelen

Na zijn bezoek aan de locaties liet Tusk weten dat Polen 'aan een ramp is ontsnapt' en dat het doel vermoedelijk was een rijdende trein te treffen. Defensie-eenheden en technische inspecteurs onderzoeken inmiddels meer dan honderd kilometer spoorverbinding tussen Warschau, Lublin en de grens met Oekraïne.

De politie, justitie en de binnenlandse veiligheidsdienst zijn intensief betrokken bij het onderzoek. De overheid kondigt verscherpte beveiliging aan, zeker op plekken die essentieel zijn voor militaire en humanitaire logistiek richting Oekraïne. De Poolse generaal Kukula zei dat de sabotage-acties een duidelijke aanleiding hebben. Volgens hem is het zo dat 'de vijand zich klaarmaakt voor oorlog'.