ZIEN: Trump vraagt spottend aan Syrische president hoeveel vrouwen hij heeft en JD Vance ligt dubbel

Een fles parfum, een ex-jihadist in pak en een president die diplomatie behandelt alsof het een roast is.

Parfum in het Oval Office

Maandag 10 november 2025. Donald Trump ontvangt de Syrische president Ahmed al Sharaa in het Oval Office. Een historisch moment, want niet alleen stuurt Syrië voor het eerst in bijna tachtig jaar een president naar Washington; het gaat ook om een man die nog geen jaar geleden op Amerikaanse en VN-sanctielijsten stond als voormalig leider van een jihadistische beweging.

Maar Trump begint de ontmoeting alsof hij backstage bij The Apprentice staat. Hij drukt al Sharaa een fles parfum uit zijn eigen Trump-lijn in de hand, sprayt hem ter plekke onder en zegt: “Dit is de beste geur… en de andere is voor je vrouw.”

Het is het soort ongemak waar communicatiemedewerkers spontaan weerberichten van gaan zweten. Alleen: het kan nóg ongemakkelijker.

Want dan buigt Trump iets naar voren en vraagt, met die bekende mengeling van bravoure en misplaatste jovialiteit: “Hoeveel vrouwen heb je?”

Al Sharaa antwoordt stoïcijns: “Eén.”

Trump grijnst. “Je weet maar nooit.”

Binnen een paar uur staat het fragment overal: X, TikTok, YouTube Shorts, zelfs Russische staatsmedia zetten het gretig online. En telkens dezelfde vraag: is dit humor, diplomatiek onvermogen of Trump die doet wat Trump doet?

De man naast hem

De reden dat de scène zo knettert, zit ’m in de context. Ahmed al Sharaa is geen doorsnee wereldleider. Hij is een voormalige HTS-commandant, jarenlang gelieerd aan al Qaida, en tot eind 2024 een gezochte man met een premie op zijn hoofd. Na de val van Assad schoof hij als sterke man van het nieuwe Syrië naar voren.

Dat maakt zijn bezoek aan Washington al politiek explosief. Dat Trump die setting gebruikt om een grap over vrouwen te maken, voelt voor critici als een klap op een geopolitieke schroef die toch al los hing.

JD Vance proest het uit

En dan komt JD Vance in beeld. Tijdens een “Make America Healthy Again”-evenement wordt hem gevraagd wie de grappigste persoon in het kabinet is. Hij hoeft er niet eens over na te denken. Hij komt meteen op de virale scène terug.

“Hebben jullie die video gezien?” vraagt hij zichtbaar verlekkerd. “De president vroeg hem: ‘Hoeveel vrouwen heb je?’ Fantastisch. Briljante timing. Er zitten lagen in. Bijna meta-humor.”

Vance giechelt alsof hij net een inside joke deelt met de zaal. Voor hem is het geen diplomatieke blunder, maar vintage Trump: de entertainer die het Witte Huis gebruikt als podium.

Waarom het schuurt

De reacties zijn voorspelbaar, maar niet minder fel.

Fans vinden het verfrissend. “Eindelijk een president die gewoon zichzelf is.” “De grappigste man die ooit in het Witte Huis zat.” Dat soort bijval.

Critici noemen het “grof”, “islamofoob” en “onprofessioneel”. Vooral de toevoeging “Met jullie weet je het nooit” wordt gezien als een goedkope verwijzing naar stereotypen over moslimmannen en polygamie. Niet bepaald de toon die je verwacht bij een hypergevoelig staatsbezoek, zeker niet met een man die net van de terroristenlijst is gelicht.

Dat spanningsveld maakt de scène veel groter dan een slechte grap. Het gaat over diplomatie die wordt vervangen door virale momentjes, over leiders die liever scoren op sociale media dan op inhoud en over een vicepresident die humor ziet waar anderen vooral brandgevaar ruiken.

Het echte verhaal

De vraag is niet alleen wat Trump bedoelde. De vraag is wat het zegt over hoe er tegenwoordig macht wordt uitgeoefend. De camera is belangrijker dan protocol. De grap belangrijker dan nuance. Het bereik belangrijker dan het gesprek.

JD Vance begrijpt dat spel feilloos. Door het fragment te verheffen tot “briljante timing” zet hij de toon: dit is niet gênant, dit is entertainment. En in een politiek tijdperk waar elke misstap viraal kan gaan, geldt één wet: wie er als eerste om lacht, wint.

Of het verstandig was? Dat is een andere discussie. Maar één ding staat vast: je weet maar nooit waar Trump als eerste naar vraagt.