Hoe James Van Der Beek vecht, werkt en vader blijft met kanker als dagelijkse realiteit

Een jaar geleden was hij vooral de man die nooit helemaal loskwam van zijn Dawson’s Creek-verleden. Nu staat James Van Der Beek midden in iets wat veel harder bijt: stadium 3 colorectale kanker, een realiteit die hij sinds november 2024 ongewoon open in de spotlights houdt.

De wonden zijn nog akelig vers

Zijn diagnose kwam publiek in het najaar van 2024. De klachten begonnen al eerder, toen zijn lichaam signalen af gaf die hij te lang wegwuifde. Wat begon als een verandering in zijn stoelgang eindigde in een coloscopie en de harde woorden stadium 3.

In recente updates zegt hij dat kanker voelt als een fulltime baan en dat het waarschijnlijk een proces voor de rest van zijn leven blijft. Geen Hollywoodverhaal van snelle genezing, maar een langdurige strijd waarin hoop en zware dagen in dezelfde jaszak zitten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Terug naar werk, maar met pauzes in de behandelkamer

Toch kroop hij in 2025 weer voorzichtig terug naar de set. Niet alsof er niets aan de hand was, maar omdat hij nog altijd acteur is, ook al staat zijn lichaam op een ander ritme.

Zijn grootste nieuwe project is Elle, de Legally Blonde-prequel van Prime Video. Daarin speelt hij Dean Wilson, een ambitieuze superintendent. Bij de bekendmaking zei Van Der Beek dat hij even terug aan het werk ging en dat zijn gezin hyperenthousiast was dat hij deze rol oppakte.

Hij deed daarnaast mee aan projecten rond kankerbewustwording en nam kleinere opdrachten aan. Het is geen volle agenda, maar een zorgvuldig gekozen balans tussen behandelingen, herstelperioden en werk dat energie geeft.

Een gezin dat meedeint met elk goed en slecht moment

Van Der Beek is sinds 2010 getrouwd met Kimberly. Samen hebben ze zes kinderen die volgens hem elke dag opnieuw duidelijk maken waarom hij dit gevecht blijft aangaan.

De kinderen brengen hem thee, vragen wat hij nodig heeft, en houden hem overeind op dagen dat vermoeidheid als een gewicht op zijn ribben hangt. Hij vertelt openlijk dat de ziekte zijn rol als vader en kostwinner heeft ontregeld, en dat het huwelijk ook zijn eigen stormen kende sinds de diagnose.

Kostuums verkopen om ruimte te maken voor het nu

In november 2025 dook er een ander hoofdstuk op: Van Der Beek veilde memorabilia en kostuums uit onder meer Dawson’s Creek en Varsity Blues. Niet omdat hij afscheid wilde van zijn verleden, maar omdat medische zorg duur is én omdat hij andere getroffen families wilde steunen.

Het was een emotionele stap, zei hij. Maar wel een die nodig voelde. Loslaten om door te kunnen.

Een stem voor screenings en vroeg herkennen

Sinds zijn diagnose spreekt hij opvallend vaak over symptomen, coloscopieën en wat mensen niet moeten negeren. Geen medisch advies, maar ervaringswijsheid. Hij zei dat het delen van zijn verhaal hem hielp en dat hij hoopt dat anderen sneller hulp zoeken dan hij zelf deed.

Gezondheidsorganisaties gebruiken zijn case inmiddels om te wijzen op de stijgende cijfers van darmkanker bij mensen onder de vijftig. Onbedoeld werd hij een gezicht van iets waar veel mensen liever niet over praten.

Niet klaar met kanker

James Van Der Beek is niet klaar met kanker. Dat zegt hij zelf ook. Maar hij leeft, hij werkt waar het kan, hij vecht en hij praat. Zijn traject is grillig, maar eerlijk. Geen mooie strik eromheen. Wat blijft hangen, is hoe hij zijn eigen pijn gebruikt om iets open te breken bij anderen. Soms is dat het dapperste wat je kunt doen.