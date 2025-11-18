Dit is hoe de Tweede Kamer een nieuwe Kamervoorzitter kiest

Dinsdag kiest de Tweede Kamer een nieuwe Kamervoorzitter. Hoe werkt dat proces en wie zijn dit keer de kandidaten?

Wie wordt de nieuwe Kamervoorzitter? De strijd is spannender dan ooit

De verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter belooft uitzonderlijk spannend te worden. Drie Kamerleden maken serieuze kans op de functie: de huidige voorzitter Martin Bosma (PVV), Thom van Campen (VVD) en Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA). Van Campen zou, als hij gekozen wordt, met zijn 35 jaar de jongste Kamervoorzitter ooit zijn.

Van der Lee waagt opnieuw een poging nadat hij het eerder nipt verloor, terwijl Bosma hoopt op een nieuw mandaat. Alle kandidaten krijgen vooraf de kans om een korte toespraak te houden, waarin ze vertellen waarom juist zij de beste keuze zouden zijn. De huidige voorzitter Bosma ligt niet goed bij een deel van de kamer vanwege zijn eerdere uitspraken. Hij was dan ook niet welkom bij de herdenking van het einde van de slavernij op Keti Koti.

Politieke deals en strategie achter de schermen: zo beïnvloeden partijen de uitkomst

Hoewel de stemming formeel en anoniem verloopt, speelt er achter de schermen veel meer. Sinds de grootste fractie niet langer automatisch de voorzitter levert en kandidaten zich publiekelijk presenteren, is de verkiezing een stuk politiek gevoeliger geworden. Partijen kunnen bijvoorbeeld een kandidaat steunen om hun positie in een lopende formatie te versterken.

Ook strategisch stemmen komt voor: Kamerleden die hun voorkeurskandidaat geen reële kans geven, kiezen soms bewust voor een andere tegenkandidaat om te voorkomen dat hun minst gewenste optie wint. Hierdoor is de uitkomst moeilijker te voorspellen en ligt een verrassende wending altijd op de loer.

Zo kiest de Tweede Kamer officieel een nieuwe voorzitter

De procedure voor het kiezen van een Kamervoorzitter ligt vast in het Reglement van Orde. Eerst wordt een profielschets vastgesteld waarin staat welke kwaliteiten en vaardigheden van een voorzitter worden verwacht. Daarna kunnen Kamerleden zich kandidaat stellen en presenteren zij zich in een plenaire vergadering.

De verkiezing zelf gebeurt via een geheime stemming met stembriefjes. In de eerste twee rondes mag op ieder Kamerlid worden gestemd, ook op mensen die zich niet officieel kandidaat hebben gesteld. Als niemand een absolute meerderheid behaalt, volgen extra rondes waarin de kandidatenlijst wordt ingeperkt. Uiteindelijk blijven er twee kandidaten over. Zodra een kandidaat een meerderheid behaald, is de nieuwe Kamervoorzitter gekozen en benoemt de Kamer vervolgens ook de ondervoorzitters.

Waarom deze verkiezing gevolgen kan hebben voor de kabinetsformatie

De rol van Kamervoorzitter is meer dan ceremonieel. De voorzitter bepaalt mede de sfeer en het verloop van debatten, bewaakt de parlementaire orde en fungeert als gezicht van de Kamer. Juist in periodes waarin formaties lopen of politieke tegenstellingen scherp zijn, kan de keuze voor een bepaalde voorzitter invloed hebben op de verhoudingen tussen fracties. Een gekozen voorzitter kan dus indirect een signaal afgeven over machtsblokken, samenwerkingen of spanningen binnen de Kamer.

Wat staat de nieuwe Kamervoorzitter direct te wachten?

Wie uiteindelijk als winnaar uit de bus komt, kan meteen aan de bak. De nieuwe voorzitter krijgt te maken met een drukke agenda van debatten, moties, commissievergaderingen en politieke spanningen. Daarnaast speelt een centrale rol in het bewaken van het vertrouwen in het parlement en het soepel laten verlopen van grote debatten. De eerste weken zijn daardoor meteen een belangrijke vuurproef, en laten zien of de nieuwe voorzitter in staat is om het huis bijeen te houden.