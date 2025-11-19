België koopt kamikazedrones uit Letland om drone-dreigingen te bestrijden

België zet eerste stap tegen aanhoudende dronedreiging

België wordt al langer geconfronteerd met verdachte dronewaarnemingen, onder meer boven luchthavens en militaire basissen. Die incidenten legden de kwetsbaarheid van het Belgische luchtruim bloot en maakten duidelijk dat Defensie achterliep op vlak van antidrone-capaciteit. Met de aankoop van kamikazedrones bij het Letse bedrijf Origin Robotics zet België nu de eerste concrete stap in een bredere modernisering van haar verdediging tegen drones.

Deze zogenaamde kamikazedrones - kleine, wendbare toestellen die vijandelijke drones detecteren en vervolgens doelbewust uitschakelen door zich erop te storten - vormen een aanvulling op bestaande detectie-initiatieven. De investering maakt deel uit van een tijdelijke, snelle oplossing die moet verhinderen dat onbekende drones ongestoord kritieke zones kunnen overvliegen. Voor deze eerste fase voorziet de Belgische regering 50 miljoen euro uit het huidige defensiebudget. Er is daarnaast een breder anti-dronepakket van 500 miljoen euro aangekondigd.

Interceptordrone met technologie uit Oekraïne

De Letse Blaze-interceptordrone van Origin Robotics maakt gebruik van radar en kleine camera’s om verdachte drones op te sporen, te herkennen en te volgen. De technologie gebruikt AI en is gebaseerd op inzichten uit de oorlog in Oekraïne, waar kamikazedrones en antidronesystemen een cruciale rol spelen op het slagveld. De Belgische aankoop past in een geïntegreerd systeem dat verder bestaat uit detectietorens, jammers en antidrone-shotguns.

Deze combinatie van middelen biedt de noodzakelijke snelheid en precisie om zowel commerciële als potentieel vijandige drones te neutraliseren. De toestellen zijn licht, snel inzetbaar en ontworpen om in enkele seconden in actie te komen.

Vooruitblik op een groter antidroneprogramma

Hoewel deze aankoop bedoeld is als quick fix, benadrukte de Belgische minister van Defensie Theo Francken dat er een veel ruimer antidroneprogramma in voorbereiding is. Dat omvat geavanceerde radars, extra jammingcapaciteit en modernere interceptiesystemen. Met deze investeringen wil België zijn weerbaarheid versterken, technologische achterstand inhalen en bijdragen aan de gezamenlijke veiligheid binnen de NAVO.