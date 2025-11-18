Groei in zakelijk bereik door op BNR te adverteren

Adverteren op BNR Nieuwsradio betekent dat je niet schreeuwt om aandacht, maar spreekt tot zakelijke beslissers die écht luisteren, waardoor contactmomenten veel waardevoller zijn. Je bereikt met radiocommercials op BNR geen miljoenen consumenten, maar wel managers, directeuren en andere beslissers met invloed.

In dit artikel leer je meer over het adverteren op dé nationale (commerciële) nieuwszender van Nederland, en hoe je een goede radiocommercial voor BNR Nieuwsradio maakt.

Doelgroep en luistercijfers van BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio trekt (los van de podcasts) meer dan 450.000 luisteraars per week, waarvan bijna 150.000 zakelijke beslissers. Sterker, radioreclame op BNR bereikt wekelijks méér dan 10% van de relevante B2B, AB1 en HBO+ doelgroepen. Dit zijn mensen die beslissingen nemen over budgetten, investeringen of groei.

Je spreekt met radiocommercials op BNR dus rechtstreeks mensen aan die producten of diensten aanschaffen voor bedrijven. Ook luisteren mensen heel aandachtig naar BNR: meer dan 80% van de luisteraars luistert heel geconcentreerd. Deze zender is dus bepaald geen passieve achtergrond, zoals vaak bij muziekzenders het geval is.

Voor wie is adverteren bij BNR het meest interessant?

Adverteren op BNR is volgens Mediamax het meest interessant voor merken die zakelijk georiënteerd zijn. Verkoop je zakelijke software? Bied je adviesdiensten aan? Ben je actief in de financiële wereld, technologie of zakelijke mobiliteit? Dan past jouw radiocommercial perfect op BNR Nieuwsradio. Ook opleidingsinstituten en B2B webshops weten BNR ook goed te vinden.

Wat BNR extra aantrekkelijk maakt, is de multimediale aanpak. Naast radioreclame kun je ook inzetten op branded content, display advertising of adverteren in populaire BNR podcasts. Zo sluit jouw campagne aan op het mediagedrag van de zakelijke doelgroep.

Waarom radioreclame op BNR werkt

Sommige mensen denken dat radioreclame tanende is, maar vergis je niet. Adverteren op BNR Nieuwsradio is nog immer populair, vooral omdat het goed aansluit bij het ritme van de werkdag. Veel zakelijke luisteraars beginnen hun dag met nieuws op de radio, vaak in de auto of op kantoor.

Daarnaast kent een radiozender als BNR weinig afleiding: geen pop-ups, geen scrollgedrag. Jouw boodschap wordt helder en zonder ruis overgebracht. En belangrijker nog, radioreclame op BNR levert het nodige rendement op voor zakelijke adverteerders. Sommige adverteerders verdienen hun investering wel zeven keer terug.

Ook voor korte campagnes is radio krachtig. Een scherpe boodschap in een goed geproduceerde spot van 10 tot 20 seconden kan al voor impact zorgen. Zeker als je doelgroep er bewust naar luistert, zoals bij BNR het geval is.

Adverteren in BNR podcasts en video’s

BNR biedt ook verschillende mogelijkheden om te adverteren bij podcasts die inmiddels ruim 6,5 miljoen keer per maand worden gedownload. Veel podcast luisteraars kiezen bewust voor verdieping, waardoor ze ook aandachtiger naar jouw podcast reclame luisteren.

Ook video is een sterk groeiend kanaal binnen BNR. Met 2,5 miljoen views per maand op YouTube, zijn er ook verschillende mogelijkheden om daar jouw merk krachtig te positioneren. Je plaatst video ads direct bij relevante journalistieke content, waardoor je profiteert van het imago van betrouwbaarheid en kwaliteit.

Via branded content kun je jouw verhaal nog dieper vertellen. Met formats zoals BNR Brandstory wordt jouw merk gepresenteerd in de vertrouwde stijl van BNR. Perfect voor thought leadership, positionering of complexe proposities in de overwegingsfase.

Hoe maak je goede radiocommercials voor BNR?

Allereerst is het van belang te begrijpen wie er naar BNR Nieuwsradio luistert: zakelijke beslissers, ondernemers, professionals en mensen die de economie en het nieuws actief volgen. Zij hebben weinig geduld voor ruis, dus je boodschap moet duidelijk, relevant en meteen toepasbaar zijn.

Mediabureau Mediamax uit Amsterdam, waar bedrijven ook hun radiospot kunnen laten maken, start daarom bij voorkeur met een korte, rustige opening die direct het probleem of de behoefte van deze doelgroep raakt. Geen schreeuwerige toon, maar een volwassen, betrouwbare stijl.

Vervolgens werkt het goed om één centrale belofte of voordeel te kiezen en die helder uit te leggen. BNR luisteraars waarderen concreet nut: tijd besparen, slimmer werken, efficiënter inkopen, beter geïnformeerd zijn. En, vermijd vakjargon tenzij het absoluut nodig is.

Als je gaat adverteren op BNR kun je het beste voorbeelden gebruiken of een situatie schetsen die herkenbaar is voor ondernemers of managers. Op die manier voelt je boodschap alsof die uit hun wereld komt. Muziek en sound design mogen ondersteunend zijn, maar nooit overheersen.

Sluit af met een duidelijke call-to-action die logisch voelt binnen de zakelijke context, zoals een website, whitepaper, event of telefonisch contact. Maar houd het geheel rustig, geloofwaardig en inhoudelijk sterk. Op BNR werkt subtiliteit beter dan harde verkooppraat.

Kortom, BNR is hét radiostation voor zakelijke beslissers

Als je met je merk zakelijk Nederland wil bereiken, dan radioreclame op BNR Nieuwsradio eigenlijk een no-brainer. Het station is er voor ondernemers, managers en andere zakelijke beslissers die heel bewust luisteren. Ze zijn hoogopgeleid, betrokken en beïnvloeden belangrijke aankopen: perfect voor producten en dienstverleners gericht op de B2B-markt.