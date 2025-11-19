Johan Derksen had liever PVV'er Bosma dan 'snotneus' Van Campen als Kamervoorzitter

VVD'er Van Campen nieuwe Kamervoorzitter: jongste ooit

Na een ingewikkeld stemproces was het zover. Thom van Campen (VVD) is door de Tweede Kamer gekozen tot nieuwe voorzitter. Met zijn 35 jaar werd hij de jongste Kamervoorzitter ooit. Hij volgt Martin Bosma op nadat in drie stemrondes geen directe meerderheid voor één kandidaat ontstond. In de beslissende ronde versloeg Van Campen zijn concurrent met een duidelijke meerderheid, mede doordat stemmen verschoven nadat de derde kandidaat Van der Lee (GL-PvdA) was afgevallen. Van Campen kreeg 79 stemmen, en troefde daarmee Bosma af, die 69 stemmen kreeg.

Visie & reactie

Van Campen benadrukte direct dat hij zijn ‘partijpolitieke jas’ wil uittrekken en boven de partijen wil staan. Hij wil een voorzitter zijn die ruimte geeft aan alle geluiden in de Kamer en die het belang van de democratische instituties actief onder de aandacht brengt, onder meer door vaker het land in te gaan. Bosma reageerde teleurgesteld op de uitslag, maar gaf aan zich weer volledig te richten op zijn werk als Kamerlid. Hij liet weten geen ondervoorzitter te willen worden, zodat zijn opvolger alle ruimte krijgt in de nieuwe rol.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Johan Derksen kritisch op 'snotaap' Van Campen

Derksen liep al vooruit op de zaken door voor de stemming al te stellen dat Bosma het onderspit zou delven. VVD'er Van Campen werd volgens Derksen 'gejaagd door een blinde ambitie'. Hij was van mening dat de PVV voor een tweede keer werd 'gecanceled'. Bosma vertolkte zijn rol als Kamervoorzitter uitstekend volgens hem. 'Als iemand goed functioneert is er geen enkele reden om een snotneus naar voren te schuiven om hem op te volgen,' aldus Derksen. Hij roemde Bosma om zijn kwaliteiten. Volgens De Snor hield hij 'een moeilijke kamer' onder controle met humor en rust.