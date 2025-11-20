Massief gouden toilet van 12 miljoen opent binnenkort voor bezoekers

Ripley’s koopt duurste toilet ter wereld

Ripley’s Believe it or Not!, bekend om zijn bijzondere kunst- en rariteitenkabinetten, heeft bevestigd dat het de nieuwe eigenaar is van America, het beroemde 18-karaats gouden toilet van Maurizio Cattelan. Het kunstwerk, volledig vervaardigd uit ongeveer 100 kilo puur goud, werd deze week geveild bij Sotheby’s in New York. De biedingen startten vanaf 10 miljoen dollar, puur gebaseerd op de waarde van het goud. Uiteindelijk kwam slechts één bod binnen: 12 miljoen dollar, goed voor zo’n 10,4 miljoen euro.

Het verhaal achter het gouden kunstwerk

Cattelan creëerde in 2016 twee identieke gouden toiletten als satirische kritiek op extreme rijkdom en materialisme. Een van de twee haalde in 2019 wereldwijd de media toen het werd gestolen uit Blenheim Palace, het geboortehuis van Winston Churchill. Het gestolen exemplaar werd nooit teruggevonden en is vermoedelijk omgesmolten. Het overgebleven kunstwerk wisselde deze week van eigenaar, waarna Ripley’s, na eerdere geheimhouding, zelf naar buiten trad met het nieuws. Dit deed de organisatie op Wereld Toilet Dag.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Mogelijk mogen bezoekers hun behoefte doen

Hoewel het toilet volledig functioneel is, onderzoekt Ripley’s nog of bezoekers het daadwerkelijk zullen kunnen gebruiken. Dat gebeurde bij het andere exemplaar wel, zij het tegen betaling. De organisatie kwam eerder in opspraak toen Kim Kardashian in 2022 een historische Marilyn Monroe-jurk uit hun collectie droeg tijdens het Met Gala, wat zorgde voor flink wat kritiek.

Cattelan blijft ondertussen bekend om zijn provocerende kunst, waaronder het werk Comedian, een met duct tape aan de muur bevestigde banaan die meerdere keren werd opgegeten en telkens werd vervangen. Zowel in Seoul als Metz gebeurde dat.