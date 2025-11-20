Timmermans pakt PVV'ers aan die AI-beelden verspreidden en doet aangifte

Aangifte wegens AI-beelden

GroenLinks-PvdA heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Den Haag tegen de PVV-Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns. De twee worden verdacht van het creëren en verspreiden van door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden van Frans Timmermans.

Volgens de partij gaat het om belediging, smaad, laster en zelfs opruiing. Het OM onderzoekt de zaak en werkt daarbij samen met het Team Bedreigde Politici van de politie, dat zich specifiek bezighoudt met bedreigingen aan het adres van volksvertegenwoordigers.

De aanleiding: Facebookgroep en nepbeelden

De beelden zouden vorige maand zijn gemaakt en gedeeld in een door Boon en Crijns beheerde Facebookgroep. Volgens GroenLinks-PvdA leidde de publicatie van de gemanipuleerde afbeeldingen tot meerdere doodsbedreigingen aan het adres van Timmermans.

Als reactie bood PVV-leider Geert Wilders publiekelijk zijn excuses aan, sprak hij de betrokken Kamerleden streng toe en werd de Facebookpagina offline gehaald. De kwestie zorgde binnen de Kamer voor grote verontwaardiging over het gebruik van manipulatieve AI-content in politieke campagnes. Volgens Wilders is de 'kous nu af' nadat er excuses zijn gemaakt.

Reacties en zetelwijzigingen

Maikel Boon keert terug als Kamerlid, terwijl Patrick Crijns onvoldoende stemmen heeft gekregen en inmiddels uit de Kamer is verdwenen. Beiden wilden nauwelijks reageren op de aangifte. Crijns wuifde vragen lachend weg en Boon hield het bij een kort 'geen commentaar'. De affaire blijft voorlopig onderwerp van debat, vooral vanwege de impact van misleidende digitale content op het politieke klimaat.

Timmermans zei dat het nu met zekerheid te zeggen valt dat de PVV zich schuldig maakt aan haatzaaierij. Volgens hem verzwakken dit soort praktijken de samenleving. Timmermans heeft nu dus aangifte gedaan tegen de twee betrokken PVV'ers en was voornemens dat ook te doen tegen de mensen die in de reacties op Facebook doodsbedreigingen hebben geuit.