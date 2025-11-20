Ingrid Coenradie (JA21): 'De PVV zette hele trollenlegers in tijdens de campagne'

Ingrid Coenradie (JA21) liet in de uitzending van Pauw & De Wit weten dat zij ook een slachtoffer was van 'afschuwelijke teksten' vanuit de PVV.

Coenradie reageert op aangifte GroenLinks-PvdA

Ingrid Coenradie reageerde woensdag tijdens de uitzending van Pauw & De Wit op de aangifte van GroenLinks-PvdA tegen PVV-kamerleden die AI-beelden van Frans Timmermans hadden verspreid. Coenradie was ervan overtuigd dat het altijd goed is om aangifte te doen. Ze kon zich dan ook goed voorstellen dat men bij GL-PvdA die behoefte had.

'Het staat niet op zich'

De JA21-politica stelde dat het geval van Timmermans 'niet op zich staat'. Volgens haar kwamen er enorm veel berichten vanuit de 'PVV-machine' om mensen 'weg te zetten'. Zelf was ze hier ook een slachtoffer van, aangezien ze natuurlijk de PVV had verlaten voor JA21.

Het leken volgens haar wel 'hele trollenlegers' die werden ingezet. Coenradie stelde dat de mensen van JA21 duizenden comments van de socials hadden verwijderd, die volgens haar de meest afschuwelijke teksten bevatten.

Berichten kwamen uit PVV-hoek

Coenradie benadrukte dat ze niet hard kon maken dat PVV-kamerleden achter de berichten zaten. De berichten kwamen volgens haar echter wel uit de hoek van de mensen die de PVV enorm aanhingen, en 'niets moesten hebben van mensen die afvalligen waren'.

Ze gaf aan dat ze zich niet bedreigd had gevoeld, omdat ze zich niet met de berichten bezig hield. Als het aan Coenradie ligt moet het heel snel stoppen, aangezien het 'niks meer met campagne heeft te maken'.