The Age of Disclosure: explosieve UFO-documentaire die het debat opnieuw ontsteekt

Op 21 november verschijnt de documentaire The Age of Disclosure van regisseur Dan Farah op Amazon Prime. Welke onthullingen over aliens kunnen we verwachten?

Waar gaat The Age of Disclosure écht over?

De documentaire The Age of Disclosure (2025), geregisseerd door Dan Farah, duikt diep in één van de meest besproken mysteries van onze tijd: verbergt de Amerikaanse overheid al decennialang bewijs van buitenaardse technologie? Voormalig Pentagon-medewerker Lue Elizondo leidt de kijker door een reeks onthullende interviews met 34 (oud-)overheids- en militaire functionarissen. Zij claimen dat er wereldwijd geheime programma’s bestaan die neergestorte objecten van buitenaardse oorsprong reverse-engineeren.

De film combineert cinematografische storytelling met informatie die voor veel kijkers nieuw, schokkend of moeilijk te verifiëren is. Daardoor weet de documentaire zowel UFO-liefhebbers als sceptici te boeien.

Hoe critici reageren op de controversiële documentaire

De ontvangst door critici is opvallend verdeeld. Op Metacritic krijgt The Age of Disclosure een matige score van 45/100. Sommige recensenten noemen de documentaire echter gedurfd en nieuwswaardig: Christian Zilko (IndieWire) vindt dat de verklaringen van hooggeplaatste insiders 'front-page potentie' hebben.

Andere critici zijn een stuk harder. The Hollywood Reporter spreekt van een 'sensationalistische wolf in schaapskleren'. Volgens recensent Daniel Flenberg wordt er niks bewezen en is er een gebrek aan experts die aan het woord komen.The New York Times noemt de twee uur aan ongeverifieerde claims 'frustrerend'. Wat wél opvalt: vrijwel iedereen prijst de strakke productie-kwaliteit, waardoor de film professioneler oogt dan de meeste andere UFO-documentaires.

Wat wetenschappers zeggen over de spectaculaire claims

Wetenschappers blijven grotendeels sceptisch. Professor Joshua Semeter (Boston University) stelt dat er 'geen bewijs is dat de overheid iets verbergt' en benadrukt dat buitengewone beweringen buitengewoon bewijs vereisen. Onderzoeker Charley Lineweaver is nog directer: volgens hem spreekt de film vooral personen zonder wetenschappelijke expertise, waardoor veel claims 'gewoon onzin' zijn.

Wetenschappelijke consensus of onderbouwing ontbreekt dus volledig. Juist dat maakt de documentaire voor veel kijkers fascinerend én frustrerend tegelijk.