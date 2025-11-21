Digitale kolonisatie? VS grijpt controle over de Nederlandse identiteit door overname DigiD

Amerikaanse grip op DigiD zorgt voor privacyalarm

De voorgenomen overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity door het Amerikaanse concern Kyndryl betekent dat een buitenlandse partij mogelijk de controle krijgt over de digitale identiteit van miljoenen Nederlanders. Via DigiD wisselen burgers cruciale gegevens uit met overheidsdiensten, zorginstellingen en financiële instanties.

In de Tweede Kamer leidt dit tot groeiende zorgen. Politici vrezen dat Nederland het zicht verliest op de veiligheid, opslag en toegang tot deze gevoelige informatie. De vraag die steeds harder klinkt: blijft Nederland nog wel eigenaar van zijn eigen digitale infrastructuur?

Geopolitieke kwetsbaarheid van onze digitale infrastructuur

Kamerleden waarschuwen dat de afhankelijkheid van een buitenlandse techgigant een strategisch risico vormt. In een geopolitiek conflict kan digitale infrastructuur worden gebruikt als drukmiddel, zeker wanneer die in handen is van een land met eigen belangen en wetgeving.

Eerdere analyses benadrukten al dat toegang tot clouddiensten binnen de overheid en vitale sectoren een kwetsbaarheid vormt.

De zorg is dat de Verenigde Staten, direct of indirect, inzage of invloed zouden kunnen krijgen. De Nederlandse overheid bekijkt momenteel de juridische en technologische gevolgen, maar kan nog niet aangeven in hoeverre deze overname kan worden tegengehouden.

Wat betekent dit voor jou en voor Nederland?

Voor burgers kan dit betekenen dat gevoelige gegevens zoals belastinginformatie, zorgdossiers en financiële gegevens onder invloed komen te staan van Amerikaanse wetgeving. Kamerleden vragen zich hardop af, of Nederlanders straks nog kunnen rekenen op volledige privacy en dataveiligheid.

Voor Nederland als geheel raakt deze overname aan de kern van digitale soevereiniteit. De vraag is of we nog zelf bepalen hoe onze essentiële digitale systemen worden beveiligd en beheerd. De situatie wordt gezien als een wake-upcall. Wie de digitale identiteit van een land beheert, bezit in feite de sleutels van de samenleving.