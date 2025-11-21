Jan Paparazzi over Syb van der Ploeg: 'Hij en The Scene zijn geen match, Syb is te gezellig voor hen’

Moet Syb van der Ploeg zijn paspoort meenemen als hij straks Fryslân verlaat?

Nou en of! De vocalist die in zijn geboorteprovincie wereldberoemd is en met zijn band De Kast zelfs alle uithoeken van Nederland zag, mag zich gaan klaarstomen voor een internationaal avontuur dat hem tot diep in het land der zuiderburen zal voeren.

Van der Ploeg is namelijk benoemd tot de nieuwe frontman van rockband The Scene, die voorheen populairder was in België dan in ons eigen land. De band, bekend van klassiekers zoals Iedereen is van de wereld en Blauw, had zich in 2014 teruggetrokken nadat zanger Thé Lau werd getroffen door ziekte en in 2015 overleed.

Wat zijn de plannen van de Amsterdamse band met Fryske Syb?

Van der Ploeg brengt naast respect voor het verleden ook een frisse energie, stellen de overige bandleden. Het eerste optreden met deze nieuwe bezetting staat gepland voor 5 mei 2026 tijdens het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, waarna optredens volgen in bijvoorbeeld Maastricht, Apeldoorn, Haarlem, Groningen en Leiden. Volgens Van der Ploeg zelf is deze rol ‘een eer én een uitdaging’, omdat hij de erfenis van Lau recht wil doen en tegelijkertijd iets nieuws wil toevoegen.

Is Van der Ploeg wel seks, drugs & rock-’n-roll genoeg voor The Scene?

Reken maar! De zanger is weliswaar vooral bekend van de Friese band De Kast die dit jaar het 35-jarig jubileum vierde en hits had met onder meer Raak, In nije dei en Een teken van leven, maar Van der Ploeg had ook zo zijn eigen avontuurtjes. Op muziekgebied onder andere met de Engelstalige rockband Spanner, maar ook op privégebied kende hij wat uitschieters.

Een breuk met de moeder van zijn oudste dochter, een ruige tijd vol drank en drugs waarna hij zijn huis verloor, failliet ging en in een caravan belandde én in 2011 een nacht in de cel na een ruzie met zijn vriendin op straat. Genoeg bagage dus voor een stevige entree in The Scene!

‘Hij is een veelzijdig muzikant, sportief en wars van gezag’

Wat vindt Syb van der Ploeg van zichzelf?

‘Ik heb een enorme geldingsdrang.’

Wat vinden wij van Syb van der Ploeg?

Wij zijn – net als iedereen – van de wereld.

Wat vinden anderen van Syb van der Ploeg?

Nico Outhuijse- drummer De Kast

‘Syb vertrekt niet bij De Kast, hij doet The Scene erbij als uitstapje, net zoals hij al vijftien jaar allerlei projecten ernaast doet. Syb is een alleskunner: hij zingt van Westcoast tot Beatles, hij doet marathons, triatlons, wielrennen, schaatsen, noem maar op. Hij is een duizendpoot en een druk mannetje dat altijd bezig moet zijn. Wij krijgen juist nieuwe energie van hem. Op het podium geeft hij altijd tweehonderd procent, bij geen enkel optreden verzaakt hij. Hij vond het zelf ook spannend om Thé te vervangen, maar ik zei: luister niet naar alle critici. Die band vindt het geweldig met hem en dat is uiteindelijk wat telt.’

Emilie Blom van Assendelft- bassiste The Scene

‘In juni was het de tiende sterfdag van Thé Lau en via Jan Douwe Kroeske vroegen we Syb om te zingen. Het bleek een schot in de roos. We speelden op Radio 2, het klikte gigantisch en het smaakte naar meer. Nieuwe muziek? Wie weet. Er is nog onuitgebracht materiaal van The Scene. We gaan eerst focussen op de festivals en clubs. Het is niet de bedoeling dat Syb Thé moet doen vergeten, maar dat onze nummers blijven voortbestaan.

Thé heeft ons dat vlak voor zijn dood gevraagd: “Zorg dat onze muziek gehoord blijft worden.” We doen dit ter ere van Thé en voor het erfgoed van The Scene. Ik weet zeker dat Thé er straks een beetje bij zal zijn in de oefenruimte, de kleedkamer en op het podium. Hij reist met ons mee en in gedachten hoor ik zijn grappen, grollen, commentaar en wijze woorden door mijn hoofd dreunen.’

Jan Paparazzi- presentator SterrenNL

‘Syb komt erg laat uit De Kast, als je het mij vraagt. Hij zat al ontzettend lang in die band, ik heb ze een aantal keren te gast gehad in mijn show. Een heel aardige jongen, een echte bevlogen muzikant. Dat hij nu ineens bij The Scene aan de bak gaat, begrijp ik niet zo goed, want wat is er mis met De Kast? Ze hebben redelijk recent nog opgetreden, grote dingen gedaan en nog een album uitgebracht. Ik vind deze nieuwe klus heel leuk voor hem, want hij is echt een rasmuzikant en een heel goede zanger, maar The Scene had ik niet bovenaan mijn lijstje gezet als ik hem was.

Hun muziek draai ik niet bij SterrenNL. Ze hebben één aardig plaatje gemaakt, Iedereen is van de wereld, en voor de rest vind ik het buitengewoon zure muziek. Het is allemaal veel te negatief, gewoon te ongezellig. De pen van die tekstschrijver is gedoopt in azijn die over de datum is. Als The Scene wordt gedraaid, zet ik de radio altijd zachter. Of ik ze straks ga uitnodigen als ze gaan touren? Ik denk het niet, ze passen niet bij SterrenNL. Ik denk ook dat Syb en The Scene geen match zijn. Syb is te gezellig voor deze jongens.’

Jan Douwe Kroeske- muziekprogrammamaker

‘Vorig jaar december begon ik met het openen van mijn 2 Meter Sessies-archief om bepaalde opnames op vinyl uit te brengen. Een van de eerste sessies waar ik aan dacht was die van The Scene. Via Marijke Klasema, de echtgenote van Thé Lau die vorig jaar november is overleden, kreeg ik min of meer de opdracht om die lp zo mooi mogelijk te maken. Die kwam in juni dit jaar uit.

De band wilde graag verder, zodat de nummers weer live gezongen zouden worden. Toen dacht ik meteen aan Syb. Ik ken hem goed en heb hem in zoveel stijlen zien zingen dat ik wist dat hij dit technisch en muzikaal aankan. Ik heb hem gebeld en het eerste wat hij zei was: “Daar ben ik wel even stil van, want het zijn grote schoenen om te vullen.” Maar hij is een uitzonderlijk talent en hij zal altijd Syb blijven in plaats van te proberen Thé Lau te imiteren.’

Paul Tolenaar- fotograaf.

‘In hun hoogtijdagen van de jaren 90 ben ik een keer of tien met hen mee geweest tijdens hun tour. Daar heb ik toen een fotoboekje van gemaakt. Ik zat er zo dicht op dat die band in mijn systeem is gaan zitten. Ik vind Syb een verrassende keuze; ik weet niet of hij een goede match is voor The Scene. Ik heb te weinig van hem gezien om echt een stevige mening te geven, maar voor mijn gevoel is hij wat te hoekig voor het geluid van Thé. The Scene is Amsterdams, hij is Fries, dat botst een beetje. Ik zeg het voorzichtig, want ik wil niet negatief doen, maar voor mij voelt het als een aparte keuze. Misschien kom ik erop terug als ik hem live zie. Voor nu vind ik het vooral onverwacht.’