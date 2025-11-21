'Een goede joint roken’: Duitse oppositieleider deelt controversiële truc tegen dienstplicht

De herinvoering van de dienstplicht in Duitsland

Na de recente beslissing van de Duitse regering om de dienstplicht opnieuw deels in te voeren, laait het debat in Duitsland opnieuw op. Mannen geboren na 1 januari 2008 worden voortaan opgeroepen voor een verplichte medische keuring. Wie geschikt wordt bevonden, kan zich vrijwillig aanmelden voor militaire dienst.

Maar wanneer er onvoldoende vrijwilligers zijn, zal een lotingssysteem bepalen wie verplicht moet dienen. De regering wil zo de Bundeswehr versterken met 80.000 extra militairen. Jongeren die militaire dienstplicht weigeren, moeten als alternatief een burgerdienst vervullen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Controverse vanwege 'handleiding' van Die Linke

Tegen deze maatregel groeit bij linkse partijen het verzet. De socialistische partij Die Linke gaat zelfs een stap verder en wil een handleiding publiceren om jongeren te helpen hun dienstplicht te vermijden. Partijleider Jan Van Aken bevestigde aan T-online dat zijn partij 'goede tips wil delen met jongeren die niet gedwongen willen worden een uniform te dragen'.

Opvallend is dat in die handleiding ook drastische en discutabele strategieën worden besproken. Van Aken stelt dat sommige jongeren geloven dat ze kunnen worden afgekeurd na een medische keuring door hun gezondheidstoestand te beïnvloeden. 'Een stevige joint voor de keuring kan bijvoorbeeld helpen om als ongeschikt aangemerkt te worden,' aldus Van Aken.

Hij benadrukte echter dat deze tips vooral bedoeld zijn om de politieke druk op de nieuwe wet te verhogen.

Politieke strijd om dienstplicht duurt voort

Die Linke noemt de geplande handleiding een 'dienstplichtoffensief' en wil zo de maatregelen van de regering boycotten. Daarnaast plant de partij een motie tegen de nieuwe wet, waarmee ze jongeren oproept steun te zoeken wanneer zij om principiële redenen geen militaire dienst willen vervullen. Volgens de partij is dienstweigering een daad van moed en een bijdrage aan vrede, geen weigering om de samenleving te dienen.