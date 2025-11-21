Brits laserwapen DragonFire haalt snelle drones neer: waarom dit een revolutie is

Het Britse laserwapensysteem DragonFire laat zien hoe de toekomst van luchtverdediging eruitziet, met extreem precieze aanvallen op snelle drones.

Ontwikkeling en technologie

DragonFire is een geavanceerd Brits laserwapensysteem dat gebruikmaakt van een krachtige, uiterst nauwkeurig gerichte energie­straal. Het systeem kan op grote afstand met chirurgische precisie een doelwit raken, vergelijkbaar met het raken van een muntstuk op een kilometer.

Het DragonFire-systeem tijdens een eerdere test. ( Crown copyright”/UK Government )

De technologie werd door verschillende defensiepartners ontwikkeld en vormt een doorbraak in de inzet van ‘directed energy weapons’. Hoewel de ontwikkeling enige vertraging opliep, tonen recente tests aan dat het wapen in staat is om snel bewegende doelen zowel op zee als in de lucht effectief te volgen en te raken.

Neerhalen van drones

Een van de meest indrukwekkende prestaties van DragonFire is het doelgericht en betrouwbaar neerhalen van high-speed drones. Tijdens recente proeven wist het systeem drones met extreme snelheden te neutraliseren. Drones die met 650 kilometer per uur vlogen werden moeiteloos gevolgd en vervolgens neergehaald.

Hiermee zet het Verenigd Koninkrijk een grote stap richting moderne luchtverdediging, waarbij dreigingen zoals kamikazedrones snel en goedkoop kunnen worden uitgeschakeld.

In tegenstelling tot conventionele raketten, die enorme kosten met zich meebrengen, is een ‘schot’ met DragonFire spotgoedkoop. Volgens de Britse regering kost het slechts 10 pond (11,30 euro) per keer om te vuren. Dat maakt het systeem zowel tactisch als economisch bijzonder aantrekkelijk.

Inzet en toekomst

Vanaf 2027 zal DragonFire naar verwachting worden geïntegreerd op marineschepen, waarna verdere uitrol binnen andere krijgsmachtonderdelen wordt onderzocht. Door de lage gebruikskosten, onmiddellijke impact en hoge precisie kan het systeem een sleutelrol gaan spelen in toekomstige conflicten en defensiestrategieën.

DragonFire markeert daarmee het begin van een nieuw tijdperk waarin laserwapens een vaste plaats krijgen in moderne strijdkrachten. Er was eerder al een prototype van het systeem beloofd aan Oekraïne. Het is echter onbekend of de Oekraïeners de laser hebben ontvangen en ingezet. Wel is bekend dat Oekraïne een soortgelijk eigen systeem gebruikt, genaamd 'Tryzub'.