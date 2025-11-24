Ook Nieuwe Revu doet mee aan Black Friday! Alleen deze week 50% korting op een abonnement

Veel Nieuwe Revu voor weinig geld! Alleen deze week - 24 november tot en met 1 december - scoor je bij ons een abonnement voor de helft van de prijs.

Het is Black Friday-week bij Nieuwe Revu. Het fenomeen waaide over vanuit Amerika, waarbij bedrijven met kortingen smijten alsof het niks is. En goed nieuws: want ook wij doen mee aan die heerlijke traditie. Dat betekent dat je nu heel veel leesvoer kunt scoren voor heel weinig poen.

Wat je daarvoor moet doen? Even heel gauw naar onze bestelpagina gaan en shoppen maar! Scoor je korting met de code BF2025. Voor de duidelijkheid: alleen op deze week - maandag 24 november t/m maandag 1 december - koop je een abonnement met 50% korting.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ook andere tijdschriften

Niet alleen Nieuwe Revu doet aan Black Friday, ook andere tijdschriften regel je voor de helft van de prijs. Denk aan Panorama, Playboy, Nautique, Golfers Magazine en Wieler Revue.

Liever iets voor de vrouw des huizes, een vriendin, je zus of je moeder aanschaffen? Dat kan ook gewoon. Bekijk het op tijdschrift.land. Beau Monde, Grazia, Elegance, Happy in Shape; ook deze titels regel je vandaag met hoge korting. Prima timing, zo vlak voor de feestdagen!