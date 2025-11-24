Rituele moorden teisteren Sierra Leone: een land dat zijn kinderen verliest

In Sierra Leone blijven families achter met verdriet en angst door rituele moorden, terwijl autoriteiten worstelen om daders te vinden en vervolgen.

Een land getekend door rituele moorden

De BBC ging in Sierra Leone op onderzoek uit naar de handel in lichaamsdelen van mensen, waarvoor de slachtoffers ritueel worden vermoord. In het West-Afrikaanse land raken jaarlijks talloze families verstrikt in tragedies die worden toegeschreven aan deze rituele moorden. Het verhaal van de 11-jarige Papayo is exemplarisch. Hij verdween nadat hij vis ging verkopen op de markt; twee weken later werd zijn verminkte lichaam gevonden op de bodem van een put.

Zijn moeder, Sallay Kalokoh, leeft nog dagelijks met het onbegrip en verdriet. De politie bevestigde nooit dat het om een rituele moord ging, ondanks de verwijderde organen en andere duidelijke aanwijzingen. Dit gebrek aan daadkracht zien veel inwoners als typerend: onderzoeken lopen vast, bewijs ontbreekt, en dadergroepen blijven in de schaduw.

De verborgen handel in lichaamsdelen

Rituele moorden, vaak aangedreven door de overtuiging dat menselijke lichaamsdelen magische kracht bezitten, worden toegeschreven aan illegale juju-praktijken. In Sierra Leone, waar traditionele genezers talrijker zijn dan geregistreerde artsen, is het soms moeilijk onderscheid te maken tussen erkende herbalisten en criminelen die zich als genezer voordoen.

Tijdens undercoveronderzoek ontmoette het BBC-team twee mannen die beweerden lichaamsdelen te kunnen leveren voor rituelen. Eén van hen, die zich Kanu noemde, liet zelfs een schedel zien en beweerde dat invloedrijke politici uit heel West-Afrika zijn klanten waren. Hoewel sommige uitspraken mogelijk bluf waren, duidt het op een diepgeworteld probleem: een netwerk van criminelen dat profiteert van armoede, angst en bijgeloof.

De voorzitter van de Raad van Traditionele Genezers, Sheku Tarawallie, benadrukt dat echte herbalisten niets te maken hebben met dit 'diabolische' deel van de sector. Toch blijft de scheidslijn voor velen onduidelijk, wat wantrouwen in de samenleving voedt.

Pogingen tot rechtshandhaving en blijvende onzekerheid

De politie, die ook kampt met beperkte middelen en wijdverbreid bijgeloof, voert soms invallen uit met hulp van traditionele genezers die vertrouwen genieten binnen de gemeenschap. Een dergelijke operatie leidde tot de arrestatie van een man in Waterloo, een stadsdeel in de hoofdstad Freetown. Hij beweerde met honderden herbalisten samen te werken en was bereid een slachtoffer te laten ontvoeren.

Toch stagneren onderzoeken vaak, ook in prominente zaken. Zelfs families van journalisten worden niet gespaard: tijdens het BBC-onderzoek werd de 28-jarige Fatmata Conteh, een nicht van de verslaggever, dood aangetroffen. Vermoedens van rituele motieven blijven, maar bewijs ontbreekt en autopsies zijn kostbaar. In heel Sierra Leone, een land met 8,9 miljoen inwoners, is er slechts één patholoog.

Voor nabestaanden zoals Papayo’s moeder blijft vooral de stilte ondraaglijk: de pijn van verlies, zonder antwoorden of gerechtigheid