AI-wedloop in de Kamer: Jetten geüpdatet en beloond voor welsprekendheid

Na een grondige software-update straalt 'Robot Jetten' menselijkheid uit, en wint hij zelfs de Thorbeckeprijs.

Software-upgrade voltooid

Het is geen toeval dat Rob Jetten, ooit liefkozend 'Robot Jetten' genoemd wegens zijn mechanische dictie en monotone Kameroptredens, nu de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid ontvangt. Volgens de jury heeft hij zich sinds zijn debuut als fractievoorzitter in 2018 ontwikkeld tot een politicus die overtuigend én toegankelijk communiceert.

Het lijkt alsof er op de achtergrond een software-update heeft plaatsgevonden: de strakke, monotone zinnen zijn vervangen door een warmere, optimistische toon. Waar hij voorheen op Windows 95 draaide, lijkt hij nu eindelijk overgestapt naar Windows 11.

Menselijkheid ingeprogrammeerd

Waar hij vroeger werd weggezet als wat elitair, houterig en volgens critici zelfs 'niet helemaal echt', staat er nu een politicus die zichtbaar dichter bij de samenleving probeert te staan. Die omslag wordt door de jury geprezen: Jetten communiceert beter, raakt vaker de juiste toon en weet zijn boodschap begrijpelijker te verpakken.

In een tijd waarin de AI-wedloop overal voelbaar is, oogt het haast symbolisch dat juist Jetten -de man met de robotbijnaam- een succesvolle menselijke upgrade doormaakt.

Prijs als bevestiging en motivatie

Tijdens zijn dankwoord noemde Jetten de prijs een grote eer én een aanmoediging om door te gaan met politiek die verbindt. De boodschap was duidelijk: de update is geïnstalleerd, de prestaties zijn verbeterd en de komende versie van Robot Jetten belooft nóg meer menselijkheid.

De politieke software draait soepel, de hardware ontwikkelt mee, en de Thorbeckeprijs fungeert als keurmerk dat de upgrade geslaagd is. Wij feliciteren Rob dan ook van harte met zijn geslaagde update.