Nieuw Amnesty-rapport over Sudan onthult gruweldaden in El Fasher

Nieuwe getuigenissen tonen een golf van extreem geweld in El Fasher, waar burgers doelwit werden van executies, aanvallen en seksueel misbruik.

Massale executies van ongewapende burgers

Het nieuwe rapport van Amnesty International is gebaseerd op gesprekken met 28 overlevenden die kort na de aanval op El Fasher wisten te vluchten. Volgens hun verhalen omsingelden gewapende strijders de stad op 26 oktober en vielen die met brute kracht binnen.

Een 21-jarige man beschrijft hoe hij werd ondervraagd over zijn vermeende militaire achtergrond, waarna de strijders verklaarden dat er 'geen burgers' in de stad zouden zijn. Vervolgens werden mannen op de grond gedwongen en één voor één omgebracht. Overlevenden spreken over een situatie waarin mensen zonder onderscheid werden omgebracht, alsof hun leven geen enkele waarde had.

Seksueel misbruik vrouwen en meisjes

Naast het extreme geweld tegen mannen kregen ook vrouwen en meisjes te maken met ernstige vormen van seksueel misbruik. Verschillende overlevenden beschrijven hoe zij tijdens hun vlucht werden tegengehouden, vastgehouden en onder dwang misbruikt. Een moeder vertelt dat zij samen met haar kinderen werd opgepakt; haar 14-jarige dochter raakte daarbij zo zwaar getraumatiseerd en misbruikt dat zij later overleed.

Andere vrouwen verklaren dat zij in groepen werden verzameld, gefouilleerd en op basis van willekeur werden meegenomen. Een van hen werd tijdens haar gevangenschap herhaaldelijk onder druk gezet en ernstig misbruikt. Volgens Amnesty International duiden deze ervaringen op systematische en ernstige schendingen die vallen onder oorlogsmisdaden en mogelijk misdaden tegen de menselijkheid.

Oproep tot internationale verantwoording

Amnesty International dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk druk uit te oefenen op de betrokken strijdende partijen. Sinds april 2023 heeft het conflict tussen de RSF en de Sudanese strijdkrachten geleid tot enorme aantallen doden, massale ontheemding en voortdurende schendingen van humanitair recht.

Het rapport benadrukt dat verantwoordingsmechanismen moeten worden versterkt, dat bescherming van burgers voorop moet staan en dat de internationale gemeenschap niet langer kan toekijken terwijl deze misdaden zich blijven herhalen.