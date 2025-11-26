Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 48e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Door dik en dun: interview met Bram en Fimme Bakker

Bram (62) en Fimme Bakker (30) staan deze maanden allebei op het podium, ieder met een eigen verhaal. Vader Bram, ooit psychiater en een bekende stem in discussies op radio en tv over mentale gezondheid, trekt door het land met Oud zeer, een voorstelling over een jeugd die meer sporen naliet dan hij lange tijd wilde toegeven. Fimme, cabaretier van beroep, staat ernaast met Zwaargewicht, waarin hij het gevecht met zijn grootste vriend én vijand – eten – fileert.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ontvoerd door nonnen

‘Ik ben hier om aangifte te doen van mijn eigen ontvoering.’ Het was geen alledaagse boodschap die Peter in de zomer van 2024 voor de politie van het Belgisch-Limburgse Lommel had. Maar zijn verhaal is dat dan ook allerminst. Geldbeluste nonnen hebben hem listig van zijn moeder afgenomen en verkocht aan zijn nietsvermoedende adoptieouders.

Het moment dat Peter werd overgedragen aan zijn adoptie-ouders.

Dodelijke drones geven oorlog een ander karakter

Drones hebben van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een videogame zonder pauzeknop gemaakt. Goedkope plastic speeltjes van 500 dollar vernietigen tanks van 5 miljoen. Ondertussen verschijnen drones boven Denemarken, België en mogelijk ook Nederland. Is dit de nieuwe oorlogsvoering en is Europa daar dan wel klaar voor?

Netten tegen drones.

Wachten in Wijster

Precies vijftig jaar geleden kaapten zeven jonge Molukkers de stoptrein van Groningen naar Zwolle. De eerste treinkaping ooit was een feit. Dertiendagen lang hield ons land de adem in...

De treinkaping.

Suriname viert 50 jaar onafhankelijkheid en voetbalsucces

Suriname viert deze week dat het land vijftig jaar onafhankelijk is van Nederland. In de week ervoor vecht het nationaal voetbalelftal voor WK-kwalificatie, dat uiteindelijk niet lukt. Toch is geschiedenis geschreven, zegt iedereen.

De teneur: door ‘Natio’ is Suriname misschien wel meer één geweest dan ooit in hun vijftigjarig bestaan.