Vrijgelaten oppositieleider Belarus terug in cel: wij spraken twee uitgezette politieke gevangenen

De Belarussische oppositieleider Nikolaj Statkevitsj die eerder dit jaar na gratie kreeg, zit opnieuw in een gevangenis. Nieuwe Revu sprak exclusief met twee uitgezette Belarussische politieke gevangenen.

Nikolaj Statkevitsj is opnieuw vastgezet, kort nadat hij eerder dit jaar was vrijgelaten. Statkevitsj weigerde het land te verlaten omdat hij vond dat zijn vrijlating neerkwam op een gedwongen deportatie. De autoriteiten lieten daarop weten dat hij opnieuw zijn opgelegde straf verder moet uitzitten.

De politicus werd in 2021 veroordeeld tot veertien jaar cel wegens het organiseren van massale onrust, een aanklacht die volgens mensenrechtenorganisaties puur politiek van aard is. Zijn terugkeer naar de cel, ondanks eerdere gratie, onderstreept de kwetsbare positie van oppositieleden in Belarus en de voortdurende druk die het regime uitoefent op kritische stemmen.

Exclusief gesprek met uitgezette politieke gevangenen

Nieuwe Revu sprak met twee uitgezette politieke gevangenen. Akihiro Hayeuski-Hanada werd in juni van dit jaar de grens met Litouwen overgezet. De Japans-Belarussiche jongeman was actief in de anarchistische beweging en werd vlak na de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020 opgepakt. Er werd een showproces opgezet tegen hem. Het oordeel luidde 15 jaar en 9 maanden werkkamp. Akihiro vertelt over zijn arrestatie, het leven achter tralies en de verrassende uitzetting naar Litouwen

Akihiro Hayeuski-Hanada in het vrije Litouwen.

Mikola Dedok is een Belarussische politicoloog, journalist en activist die net als Akihiro Hayeuski-Hanada deel uitmaakt van de anarchistische beweging. Al in 2010 moest hij voor vijf jaar achter tralies vanwege protesten tegen het regime van dictator Loekasjenko. In november 2020 werd hij opnieuw opgepakt en veroordeeld tot vijf jaar werkkamp. Tijdens zijn arrestatie werd hij zwaar mishandeld.

Mikola Dedok.

Dedok werd in september samen met oppositieleider Nikolaj Statkevitsj en andere politieke gevangenen naar de grens met Litouwen gebracht. In tegenstelling tot de sociaal-democraat liet de anarchist zich wel uitzetten naar het noordelijke buurland. Hij vertelt over de achtergronden en zijn leven achter tralies.

De volledige reportage over Hayeuski-Hanada en Dedok verschijnt zaterdag op de website van Nieuwe Revu.