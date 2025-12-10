Met deze simpele trucs bespaar je honderden euro’s per jaar

Bespaar in enkele klikken honderden euro's per jaar op je energierekening en je zorgverzekering.

Truc 1: Warm de winter door - zonder torenhoge energierekening

De winter is begonnen: de dagen zijn kort, de douche staat langer heet en de verwarming draait vaker. Gezellig, maar je energierekening denkt daar meestal anders over. Toch kun je met een paar slimme keuzes gewoon blijven genieten van comfort, zonder dat de maandelijkse kosten de pan uit rijzen.

Via Gaslicht.com check je binnen enkele klikken of jouw huidige energieleverancier nog wel de voordeligste is. Veel aanbieders lokken nieuwe klanten namelijk met cashbacks en welkomstkortingen die kunnen oplopen tot honderden euro’s per jaar. Wie elk jaar overstapt, profiteert telkens opnieuw van deze kortingen én voorkomt dat hij ongemerkt te veel betaalt.

Zonnepanelen? Let extra goed op

Voor mensen met zonnepanelen is 2026 een belangrijk jaar: het is het laatste jaar waarin je nog volledig kunt salderen. De stroom die je teruglevert wordt dan één-op-één verrekend met je eigen verbruik, zonder dat je er belasting over betaalt.

Vanaf 1 januari 2027 verandert dat. Dan krijg je alleen nog een terugleververgoeding voor de stroom die je niet direct zelf gebruikt. In 2026 profiteer je dus maximaal. Een goed moment om te checken of je energieleverancier niet alleen scherpe tarieven biedt, maar ook gunstige voorwaarden voor teruglevering. Via Gaslicht.com vergelijk je dit eenvoudig en kun je direct overstappen.

Truc 2: Betaal niet voor zorg die je niet gebruikt

Wist je dat de zorgpremies de afgelopen jaren vrijwel ieder jaar omhoog zijn gegaan? Tussen 13 november en 31 december kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar—en dat moment is vaak een stuk minder overbodig dan je denkt.

Veel Nederlanders zijn namelijk oververzekerd. Ze betalen voor aanvullende pakketten zoals tandarts of fysiotherapie, terwijl ze die nauwelijks gebruiken. Een tandartsverzekering loont meestal alleen als je de volledige vergoeding daadwerkelijk nodig hebt. Zijn je kosten lager, dan betaal je al snel te veel premie.

Via Poliswijzer.nl (van dezelfde makers als Gaslicht.com) zie je in één oogopslag welke verzekering echt bij jouw situatie past: wat het kost, wat het dekt en of jouw ziekenhuis of zorgverlener gecontracteerd is. Bovendien zegt Poliswijzer je oude verzekering automatisch voor je op. Dat maakt besparen ineens wel héél eenvoudig.

Een paar minuten werk, een paar honderd euro winst

Met een paar minuten vergelijken op Gaslicht.com en Poliswijzer.nl kun je zomaar honderden euro’s per jaar besparen. En dat extra geld? Perfect voor een royaal kerstcadeau—of een weekendje skiën.