Geen Frans Timmermans in Straatsburg: afwezig bij cruciale hoorzitting lobbyschandaal

Achtergrond van het schandaal

Het schandaal ontstond toen interne documenten duidelijk maakten dat milieuorganisaties niet alleen EU-steun kregen voor hun activiteiten, maar de opdracht hadden om actief politieke druk uit te oefenen. Zij moesten rapporteren welke beleidsprocessen ze hadden beïnvloed en welke debatten ze hadden weten te sturen. Daarbij ging het om miljardenbedragen die bedoeld waren om steun te genereren voor klimaat- en natuurwetgeving.

Reacties en parlementair onderzoek

Europarlementariërs reageerden fel en stelden dat het onwenselijk is dat EU-geld wordt gebruikt om de eigen politieke agenda te versterken. Ze pleiten voor volledige transparantie en willen precies weten hoe de middelen zijn besteed, welke organisaties betrokken waren en in hoeverre deze lobby daadwerkelijk effect heeft gehad op wetgeving. Daarom is een formeel onderzoek ingesteld dat de subsidiepraktijken van de afgelopen vijf jaar onderzoekt.

In het onderzoek worden maar liefst 100 contracten met milieu-organisaties onderzocht. Het betreft miljoenen euro's aan belastinggeld. Tot nu toe zijn er nog geen illegale handelingen ontdekt. Er klinken stemmen om Europese subsidiedeals in de toekomst openbaar te maken.

Afwezigheid van Timmermans

Opvallend is dat Green Deal-architect Frans Timmermans, onder wiens leiding veel van het betreffende beleid werd ontwikkeld, niet aanwezig was tijdens de hoorzittingen. Zijn afwezigheid wordt gezien als een gemiste kans om uitleg te geven over de politieke keuzes die destijds zijn gemaakt. Critici vinden dat juist hij verantwoording zou moeten afleggen nu de legitimiteit van het groene beleid zo ter discussie staat. Timmermans heeft zelf altijd ontkent direct betrokken te zijn.

Timmermans gaf na de verloren Tweede Kamerverkiezingen al aan dat hij waarschijnlijk niet terug zou reageren in de politiek. Hij lijkt deze uitspraak ook door te trekken naar de Europese politiek, en schittert dan ook in afwezigheid betreffende het lobbyschandaal.