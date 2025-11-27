Bart Nijman: 'Je begint te denken dat de NOS liever in een eigen, gesloten bubbel opereert'

'Niet zelden of zelfs best vaak wordt op X de berichtgeving van de NOS gecorrigeerd, aangevuld of domweg ontmaskerd als vals, misleidend en feitelijk onjuist'

De NOS en Nieuwsuur zijn van X verdwenen. Je kunt zeggen ‘jeetje wat boeit het dat de enorme NOS met z’n gigantische bereik één socialmediaplatform links laat liggen’ en dan heb je gelijk (zeker als je zelf niet op X zit, of een afkeer koestert jegens X). Het is klein bier en een beetje schijnverontwaardiging, vooral onder mensen die toch al liever geen NOS-producten nuttigden.

En toch, en toch... Binnen de NPO heeft de NOS een specifieke taakstelling voor nieuws- en informatievoorziening. Ze worden door het publiek gefinancierd om het publiek te bedienen. Wegblijven van X – een groot platform, júíst voor een actief publiek en maatschappelijk debat over nieuws en actualiteiten – ontneemt nieuwsconsumenten een mogelijkheid kennis te nemen van berichtgeving.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De NOS kon op X hun reacties niet modereren, zei de staatsomroep in een verklaring. Dat is niet waar: je kunt gewoon accounts blocken. Ze jammerden dat ze via die reacties zouden bijdragen aan ‘de verspreiding van desinformatie haatdragende reacties’. Want de NOS is zelf natuurlijk foutloos.

Opvallender nog is dat de NOS wel actief blijft op Facebook, Instagram, TikTok en BlueSky. Dus op, respectievelijk, het platform waar de meeste complotdenkers actief zijn, het platform met de meeste pro-Palestijnse en antizionistische propaganda en desinformatie, het platform van de semi-totalitaire en Europa-vijandige Chinese overheid en het platform waar extreemlinkse haat tegen alles rechts van D66, plus groteske persoonlijke aanvallen op journalisten en opiniemakers de sfeer bepalen.

Op X heeft de NOS 2,4 miljoen volgers (en ja: daar zullen vast een boel uit dood hout gesneden knuppels tussen zitten). Op BlueSky hebben ze er maar 40.000, en dat is een morsdood asociaal medium voor chronisch verontwaardigde retorisch gehandicapten.

Ergo: je begint te denken dat de NOS liever in een eigen, gesloten bubbel opereert waarin ze niet zoveel kritiek te verduren krijgen als op X. Want niet alle respons is haat: niet zelden of zelfs best vaak wordt op X de berichtgeving van de NOS gecorrigeerd, aangevuld of domweg ontmaskerd als vals, misleidend en feitelijk onjuist.

Zeker als het gaat over Israël (daarin zijn ze ronduit leugenachtig), maar ook over de oorlog in Oekraïne (waarover ze zulke eenzijdige narratieven volgen dat het soms botweg propagandistisch wordt) en inzake de klimaatberichtgeving (die vaak alarmistisch en soms paniekerig is), verdient ‘De Koninklijke’, zoals hun negatief bedoelde bijnaam in medialand luidt, echt wel tegenspraak, correcties & aanvulling.

Die blieven ze dus kennelijk liever niet. Nou wil het toeval dat ik de NOS zelf niet meer volg sinds 8 oktober 2023, want dat was beter dan chronisch boos worden op de stroom aan leugens en Hamas-propaganda. Maar vanuit hun publieke taakstelling zouden ze gewoon op X present moeten zijn. Daar betalen we hen voor.