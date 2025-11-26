Voormalig psychiater Bram Bakker over de Ozempic-hype: 'Onnozel en naïef'

In een openhartig interview met Nieuwe Revu bespraken vader Bram en zoon Fimme Bakker onder meer het gebruik van Ozempic om af te vallen.

Fimme Bakker openhartig over Ozempic

Theathermaker Fimme Bakker werd gevraagd naar zijn pogingen om van zijn eetverslaving af te komen. Hij zei 'alles' te hebben geprobeerd, van yogalessen, familieopstellingen en truffelceremonies tot Ozempic. Bakker gaf aan dat hij het middel wel via de officiële richtlijnen had verkregen, dus via de huisarts en de Nederlandse Obesitas Kliniek. 'Daar betaal ik veel geld voor, maar de begeleiding is minimaal,' aldus Bakker. Hij sprak zijn lifestyle coach weinig en dan ook nog eens louter telefonisch. Uiteindelijk is hij na een half jaar gestopt met Ozempic, omdat het bij hem niet hielp.

Bram Bakker kritisch over Ozempic

Fimme's vader Bram Bakker gaf vervolgens zijn visie op het gebruik van Ozempic om af te vallen. Als voormalig psychiater is hij kritisch: 'Ik vind het onnozel en naïef'. Bakker Senior vergelijkt het middel met het middel Prozacop, een antidepressiva. Niemand is volgens hem twintig jaar na dato nog kort door de bocht lyrisch over antidepressiva, zoals destijds het geval was. Elk medicijn heeft bijwerkingen en consequenties die pas later duidelijk worden, aldus Bram Bakker. Datzelfde gaat volgens hem over een paar jaar gebeuren met Ozempic.

'Als mensen denken dat Ozempic de oplossing is dan ga ik prikken. Hoezo dan? Als je hoofdpijn hebt, dan neem je paracetamol. Maar je hebt geen hoofdpijnomdat je paracetamol-spiegel te laag is. De oorzaak en de oplossing staan los van elkaar. Het lijkt nu alsof teveel eten een natuurlijk gegeven is, met Ozempic als tegengif,' aldus de voormalig psychiater.

Het gehele interview met vader en zoon Bram en Fimme Bakker is te lezen in Nieuwe Revu 48.