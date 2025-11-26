Glas in lood: de onverwachte comeback van het meest mannelijke woonstatement van nu

Glas in lood is terug van weggeweest. Lees in dit artikel hoe je deze trend toepast in je woning.

Mannen en interieur geen match? Toegegeven: niet iedere man is ervoor gemaakt om zijn huis magazinewaardig in te richten. Je moet je er echter niet op verkijken hoeveel mannen het wel leuk vinden om tijd en energie te besteden aan hun interieur, zeker nu we zien welk woonstatement helemaal terug is van weggeweest.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Glas in lood duikt namelijk opnieuw op, zelfs in huizen van mannen die normaal gesproken geen seconde besteden aan interieurtrends. Hiermee voeg je weer een beetje karakter toe in je leefruimte, iets dat anno 2025/2026 soms ver te zoeken is in de beige, strakke inrichtingen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Waarom glas in lood ineens weer opduikt in onze huizen

Leuk en aardig deze nieuwe woontrend, maar waarom is glas in lood ineens weer een ding in ons huis? Dit heeft eigenlijk niks te maken met nostalgie, ondanks het feit dat glas in lood iets is dat we tientallen jaren geleden zagen. Het gaat meer om het knusser, mooier en meer eigen maken van een modern interieur. Kijken we namelijk naar de woontrends van nu, dan zien we veel van hetzelfde.

Denk aan strakke meubels, beige natuurlijk kleuren in ons interieur en weinig persoonlijke opvulling. Hoewel dit voor veel mensen werkt, is het tegelijkertijd inwisselbaar en vaak zelfs een beetje saai. Voeg je iets simpels zoals glas in lood toe, dan zie je dat zo’n ruimte op een subtiele manier meer karakter krijgt, helemaal wanneer je kiest voor glas-in-lood ramen op maat die gemaakt zijn volgens jouw wensen.

Moderne variant glas in lood anders dan kitsch van vroeger

Voor wie glas in lood tegenwoordig nog steeds associeert met oude kerken of van die kneuterige huizen uit de jaren 30 van de vorige eeuw is het goed om te weten dat de moderne variant er compleet anders uitziet. Waar je zoal aan moet denken? Strakkere lijnen, minder heftig kleurgebruik en moderne combinaties met zwart en staal. Dit soort combinaties maken glas in lood verrassend stoer en dus ook erg modern, zonder dat het te strak is.

Wil je het toepassen in je huis als ‘mannelijk woonstatement’ dan kan dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld verwerkt in je voordeur of binnendeur of in raampjes tussen twee ruimtes. Het zijn weliswaar kleine vlakken die je verandert, maar het effect is echt heel groot. Een of twee van dit soort raampjes in een ruimte maken al veel verschil qua kleur en qua sfeer.

Charme glas in lood ramen op maat in moderne huizen

Laten we eerlijk zijn: veel mannen houden van vakwerk. Spullen of toepassingen die niet massaal door machines worden uitgespuugd, maar die daadwerkelijk door iemand zijn gemaakt. Glas in lood is zeker zoiets: het is vakwerk waarbij je de lijnen ziet, de structuur voelt en je weet dat wat jij in huis wil niet zomaar in één middagje te kopiëren valt. Mede daarom is glas in lood nu zo in trek.

Tegelijkertijd is het niet een woontrend die we nu even snel voorbij zien komen. Door het vakwerk en de persoonlijke wensen is glas in lood juist ontzettend tijdloos, misschien wel tijdlozer dan elke andere woontrend. Je kunt de kleur op je muur of je bank nog zo vaak veranderen, maar glas in lood blijft overeind. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het duurzame karakter: het slijt en vervaagt bijvoorbeeld niet.

Slimme manier om meer licht naar binnen te halen

En doe je het niet eens volledig om de esthetiek, dan is het goed om te weten dat je met glas in lood op een slimme manier meer licht naar binnen kunt halen. Zoals je misschien wel weet, is natuurlijk daglicht gezond voor de mens . Maar: de kans is ook aanwezig dat je niet constant inkijk in je woonkamer, slaapkamer of thuiskantoor wilt hebben. In zo’n geval is glas in lood de ideale oplossing: het laat licht door zonder dat het zich volledig open is.

Uiteraard kun je hiervoor ook een rolluik plaatsen of kiezen voor privacyschermen of -stickers, maar het grote verschil met glas in lood is dat glas in lood licht net anders filtert. Het voelt minder fel en minder strak en het zorgt door de kleuren voor een warmere sfeer in huis. Dat is iets waar het in veel moderne huizen aan ontbreekt, zeker in de avond.

Hoe pas je glas in lood toe in je woning?

Kortom: glas in lood is meer dan een fijne toevoeging aan je manneninterieur. Het geeft je strakke en moderne woonkamer, slaapkamer of thuiskantoor een prachtige upgrade zonder dat je daar heel veel voor hoeft te doen. Nieuwsgierig hoe je het precies kunt toepassen? Denk bijvoorbeeld aan stalen binnendeuren met glas in lood ramen op maat of aan dergelijke ramen aan de voorkant van je huis. Ook tof: kies voor subtiele kastdeurtjes met een modern glas in lood patroon. Zo is er voor iedere man wel een persoonlijke woontouch te vinden.