Machtsgreep in Guinee-Bissau: leger stopt verkiezingen in narcostaat

Militaire machtsgreep na onrust in de hoofdstad

Na Gabon, Niger en Burkina Faso vond er wederom een coup plaats in Afrika. In de hoofdstad Bissau brak onrust uit nadat rond het middaguur schoten te horen waren in de buurt van het presidentieel paleis. Kort daarna meldden regeringsbronnen dat president Umaro Sissoco Embaló was gearresteerd. Een groep legerofficieren verscheen vervolgens op de staatszender, waar zij verklaarden de controle over het land te hebben overgenomen en het verkiezingsproces te hebben opgeschort.

Zij beschuldigden onbekende politici, gesteund door een 'bekende drugshandelaar', van pogingen om het land te destabiliseren. Direct werden grenzen gesloten en een avondklok ingesteld.

Politieke rivaliteit en meerdere arrestaties

Guinee-Bissau wachtte op de uitslag van de presidentsverkiezingen, waarbij zowel Embaló als zijn rivaal Fernando Dias eerder al de overwinning hadden opgeëist. Dias werd gesteund door voormalig premier Domingos Pereira, die zelf niet mocht deelnemen. Volgens regeringsbronnen zijn naast Embaló ook Dias, Pereira en minister van Binnenlandse Zaken Botché Candé aangehouden.

De militaire leiders hebben eveneens de legerchef, generaal Biague Na Ntan, en zijn plaatsvervanger vastgezet. Internationale waarnemers van de Afrikaanse Unie en Ecowas reageren bezorgd en benadrukken dat het verkiezingsproces tot dan toe ordelijk verliep.

Onrust in een land met een lange geschiedenis van coups

Guinee-Bissau, ingeklemd tussen Senegal en Guinee, kent een lange reeks staatsgrepen sinds de onafhankelijkheid in 1974. Het land wordt al jaren gezien als een belangrijk knooppunt voor cocaïnesmokkel, met onbewoonde eilanden die smokkelaars aantrekken - een reputatie die het de titel narcostaat opleverde.

Embaló, sinds 2019 president, claimde meerdere eerdere coupplannen te hebben overleefd. Zijn tegenstanders verwijten hem echter autoritaire trekjes en machtsmisbruik. De recente machtsgreep onderstreept opnieuw de fragiele politieke situatie van een van de armste landen ter wereld.