Spaargeld kwijt, leven verwoest: de prijs van Facebook-oplichting

Callcenters in Belgrado bellen massaal Belgen en Nederlanders op via nepadvertenties, met zware fraude en verwoeste levens tot gevolg.

Callcenters in Belgrado draaien op targets, verboden middelen en intimidatie

Uit nieuw onderzoek van Pano blijkt dat Belgrado is uitgegroeid tot een centrum voor internationale oplichting. Alles begint bij nepadvertenties op Facebook: valse nieuwswebsites, deepfakes en artikelen waarin bekende Nederlanders of Vlamingen zogenaamd investeren in cryptoplatforms. Zodra je klikt en je gegevens achterlaat, word je vrijwel direct gebeld.

Een anoniem getuige, werkzaam in een van de callcenters, vertelt dat medewerkers minstens 240 mensen per dag moeten bellen. Targets halen betekent beloningen: geld, drank en zelfs verboden middelen. De sfeer wordt door ex-werknemers vergeleken met de film The Wolf of Wall Street. Sommige verkopers sleepten tot 70.000 euro per dag binnen. De callcenters opereren opvallend openlijk. Ondanks verschillende invallen blijft de fraude groeien, iets wat lokale journalisten toeschrijven aan een lange traditie van corruptie.

Slachtoffers verliezen hun spaargeld en worden jarenlang lastiggevallen

Op een lijst die in Belgrado circuleert staan honderden Belgen, maar ook veel Nederlanders. Wie eenmaal gecontacteerd wordt, raakt moeilijk van de lijsten af. De gegevens worden aangevuld, doorverkocht en opnieuw gebruikt. Slachtoffers worden dagelijks meerdere keren gebeld.

Dirk, een Belgische gedupeerde, verloor 150.000 euro nadat hij dacht te investeren in een legitiem platform. Zijn ‘winsten’ bleken verzonnen. 'Ik heb mijn hele leven gewerkt, en in één klap was alles weg'. Schaamte zorgt ervoor dat veel slachtoffers hun verhaal niet durven delen.

Fraude verdrievoudigt: waarom de scam-machine blijft draaien

De schade stijgt explosief: alleen al in de eerste helft van het jaar verdween 15 miljoen euro door investeringsfraude: een verdrievoudiging tegenover vorig jaar. Politiediensten kunnen in slechts 5% van de dossiers bruikbare sporen vinden.

Ondertussen blijft de scam-machine draaien door goedkope arbeidskrachten, hoge beloningen en een ongecontroleerde markt. De fraudeurs blijven zo altijd één stap voor.