Primeur in oorlog: Oekraïne lanceert luchtverdediging met 100 drones per operator

Oekraïne test vanaf november de Franse DWS-1 drone-muur: één operator bestuurt 100 drones tegelijk om Russische Shaheds en geleide bommen af te weren.

Wat is de drone-muur (DWS-1)?

Het nieuwe DWS-1-systeem wordt ontwikkeld door het Franse defensiebedrijf Atreyd. Het bestaat uit ongeveer tweehonderd FPV-interceptordrones die samenwerken als een soort 'luchtmuur' rond vitale infrastructuur. Eén operator kan honderd drones gelijktijdig controleren, terwijl de overige drones paraat blijven om in te grijpen wanneer dat nodig is.

Het doel is een vliegend beschermingsschild te creëren dat dreigingen al in de lucht uitschakelt voordat ze hun doel bereiken. De drones keren automatisch terug naar hun basis wanneer ze niet worden ingezet, waardoor het systeem efficiënt en schaalbaar blijft. Het maakt geen gebruik van dure raketten, wat de kosten van de luchtverdediging drastisch verlaagt.

Techniek en tactiek: autonomie en weerstand tegen elektronische oorlogsvoering

Het systeem werkt grotendeels autonoom dankzij kunstmatige intelligentie die doelen herkent, de koers voorspelt en de configuratie van de drone-muur voortdurend aanpast. De DWS-1 werkt bovendien zonder GPS-signaal, omdat hij zich baseert op een vooraf geladen driedimensionale kaart van het terrein.

Dit maakt het systeem bijzonder goed bestand tegen elektronische oorlogsvoering, zoals jamming of spoofing. Daarnaast beschikt het systeem over een eigen identificatiemodule, waardoor het onderscheid kan maken tussen eigen drones en vijandelijke objecten.

Waarom deze test baanbrekend is

Als de test slaagt, wordt DWS-1 het eerste werkende drone-muur-systeem dat wordt ingezet in daadwerkelijke gevechtssituaties. Oekraïne wil hiermee niet alleen steden beschermen tegen Shahed-aanvallen, maar op termijn ook frontgebieden verdedigen tegen Russische glide-bommen.

Door de lage kosten per drone en het hoge niveau van automatisering kan dit systeem een nieuw tijdperk inluiden in luchtverdediging. Het biedt een schaalbare, betaalbare en moderne manier om massale drone-aanvallen tegen te gaan. Dit is iets waar traditionele systemen momenteel moeite mee hebben.

Atreyd wordt door de NAVO gezien als een van de drie bedrijven die veelbelovende verdedigingsoplossingen biedt tegen Russische drones en raketten.