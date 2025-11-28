Waarom Poetin volgens experts een tacticus is die gevaarlijke risico’s neemt

Recente luchtruimschendingen in de Baltische landen en elders tonen volgens experts hoe Poetin vooral tactisch handelt, zonder een uitgewerkte langetermijnstrategie.

Poetin kiest voor snelle tactiek boven langetermijnstrategie

Kimberly Martin, professor politieke wetenschappen aan Columbia University, gaf aan de Litouwse omroep LRT haar analyse betreffende de Russische drones en vliegtuigen die het luchtruim in Oost-Europa schenden. Poetin werkt volgens haar vooral als een tacticus: iemand die snel reageert, experimenteert en prikkelt, maar zonder een helder uitgewerkte, duurzame strategie.

De schendingen, variërend van drones en helikopters tot smokkelballonnen afkomstig uit Belarus, passen in een aanpak waarbij Moskou met minimale middelen maximale onrust probeert te veroorzaken. Deze goedkope operaties zijn eenvoudig uit te voeren en kennen weinig risico’s voor Rusland zelf, juist omdat het verlies van een drone of ballon nauwelijks betekenis heeft.

Luchtruimschendingen als middel om NAVO te testen

Martin benadrukt dat deze provocaties meerdere doelen dienen. Allereerst testen ze de snelheid, paraatheid en technologische capaciteit van NAVO-luchtverdediging. Door de grensstaten telkens te dwingen te reageren, dwingt Rusland hen tot extra uitgaven, inzet van personeel en politieke aandacht. Dat leidt tot vermoeidheid en verspilling van middelen.

Tegelijkertijd stuurt Moskou een intimiderend signaal naar buurlanden: Rusland kijkt mee, Rusland test, en Rusland blijft aanwezig aan de rand van het NAVO-grondgebied. Echter werkt de improvisatiepolitiek van Poetin ook tegen Rusland. Door de NAVO-landen steeds te testen leert het bondgenootschap ook steeds meer over Russische strategieën en de sterke en zwakke punten van de eigen verdediging.

De risico’s van improvisatiepolitiek

Hoewel de tactische aanpak Poetin op korte termijn voordelen biedt aan Rusland, waarschuwen experts voor de gevaarlijke dynamiek die hij creëert. Elke luchtruimschending vergroot de kans op misverstanden, misrekeningen of ongelukken. Een te late waarschuwing, een foutieve inschatting of een overreactie kan in theorie leiden tot ongewenste escalatie tussen Rusland en de NAVO.

Volgens de expert is dat precies het probleem: de tactiek van Poetin werkt alleen zolang beide partijen koel blijven, maar mist de langetermijnvisie die nodig is om escalaties met de NAVO te voorkomen.