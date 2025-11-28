Politieke klap voor BBB: senator Griffioen stapt over naar D66 om Israël-koers

Waarom Griffioen vertrekt

Arie Griffioen maakte in een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer bekend dat hij zijn zetel meeneemt en overstapt van BBB naar D66. Hij geeft aan dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van BBB, met name op het gebied van asiel en internationale politiek. Hij kan zich niet vinden in het standpunt om de spreidingswet in te trekken en om illegaliteit strafbaar te stellen. Ook is hij tegen de tijdelijke asielstop die partijleider Caroline van der Plas propageert.

Het Israël-standpunt van de partij is volgens hem tevens een belangrijk breekpunt. Het leed in Gaza wordt volgens Griffioen onvoldoende meegewogen door BBB. In het feit dat het opleggen van sancties aan Israël wordt geweigerd door de partij kan hij zich ook niet vinden.

Griffioen benadrukt dat zijn keuze niet persoonlijk maar inhoudelijk gedreven is: hij wil politiek bedrijven vanuit waarden die voor hem centraal staan.

Gevolgen voor BBB en D66

Door zijn vertrek verliest BBB opnieuw een zetel in de Eerste Kamer, wat de slagkracht van de partij verder verzwakt. Eerder stapte senator Robert Croll al op. Voor D66 betekent zijn komst juist een versterking van de fractie. Griffioen ziet daar meer ruimte om de thema’s die voor hem belangrijk zijn naar voren te brengen. De overstap benadrukt bovendien dat er binnen BBB spanningen zijn over de koers, vooral betreffende asiel en internationale vraagstukken.

Politieke betekenis

De overstap van Griffioen kan gezien worden als een symptoom van bredere onvrede binnen BBB, waar meerdere leden moeite hebben met de richting van de partij. Zijn vertrek kan bij anderen twijfels aanwakkeren over hun positie binnen de beweging. Griffioen zou BBB niet hebben ingelicht over zijn overstap, meldden bronnen aan het AD. De BBB-fractie zou 'not amused' zijn.

Voor D66 is het een welkom politiek signaal: een senator die bewust kiest voor hun lijn rond internationale samenwerking en mensenrechten. Griffioens stap onderstreept hoe gevoelig en bepalend buitenlandse politiek binnen partijen kan zijn.