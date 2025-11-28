Huub Stapel over Holly Mae Brood: 'Ik kreeg het al koud als ik naar haar keek'

Holly Mae Brood kan dansen, zingen en acteren, maar ze lost nu ook moorden op?

Niet echt natuurlijk. In het langverwachte vervolg Amsterdamned II draagt Holly Mae Brood de film als jonge rechercheur Tara Lee, de nieuwe spil van het verhaal. Als ambitieuze rechercheur van de Amsterdamse politie krijgt zij de leiding over het onderzoek naar een reeks gruwelijke moorden die de grachten opnieuw – net als in de iconische misdaadfilm uit 1988 – in een nachtmerrie veranderen.

Terwijl Tara dieper graaft in de dossiers, stuit ze op een duister verleden dat bijna veertig jaar eerder de stad in zijn greep hield en ontdekt ze een direct verband met de gebeurtenissen uit de oorspronkelijke film. Omdat de nieuwe zaak verontrustend veel lijkt op de oude grachtenmoorden, roept Tara de hulp in van de inmiddels gepensioneerde Eric Visser, opnieuw gespeeld door Huub Stapel.

Hun samenwerking vormt de emotionele kern van de film: het doorgewinterde speurdersinstinct van Visser tegenover de scherpe intuïtie en nietsontziende gedrevenheid van Tara, die koste wat kost wil voorkomen dat Amsterdam nog eens in bloed wordt ondergedompeld.

Bloed speelt een steeds grotere rol in Broods leven; eerder dit jaar vond mannenblad FHM haar nog bloedmooi...

In mei werd ze door FHM Nederland uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar tijdens de jubileumeditie van de FHM500 Awards. Die nieuwe titel vervangt de vroegere Mooiste Vrouw van Nederland, waarmee het blad duidelijk inzet op niet enkel uiterlijk, maar ook op kracht, uitstraling, carrière en persoonlijkheid.

Brood zei zelf dat ze ‘heel trots en vereerd’ is met de prijs en dat ze het fijn vindt dat de beautyranking en daarmee de directe vergelijkingen met anderen zijn verdwenen. Daarmee staat haar verkiezing symbool voor de verschuiving naar waardering voor de complete vrouw: niet alleen haar looks tellen mee, maar ook haar prestaties en wie ze is.

‘Herman wist dat Holly niet zijn biologische dochter was’

Wat vindt Holly Mae Brood van zichzelf?

‘Ik spring echt niet om half zes m’n bed uit met het idee: jippie, ik mag weer.’

Wat vinden wij van Holly Mae Brood?

Van ons mag ze lekker in bed blijven liggen, mits er een plekje naast haar vrij is.

Wat vinden anderen van Holly Mae Brood?

Xandra Brood- moeder

‘Holly heeft een goed jaar, maar voor mij voelt het elk jaar alsof er weer iets gebeurt waarvan ik denk: oké, daar gaat ze weer! Die lijn in haar carrière loopt duidelijk omhoog. Ik vind haar rol in Amsterdamned tof, vooral omdat ze bijna al haar stunts zelf heeft gedaan. Ze sprong zelf keihard op die speedboot en lag in dat ijskoude water zonder ook maar iets te klagen. Ik wist niet eens dat ze dat allemaal deed, ik zag het pas achteraf en toen dacht ik wel even: jeetje, dat had je me best mogen vertellen.

Ik zei tegen Huub Stapel: “Dat had je haar moeten verbieden!” Ik zie ook hoe ze is gegroeid, van jong meisje naar een volwassen vrouw op het scherm. Of ze iets niet kan? Acteren, zingen, dansen, dat kan ze allemaal, maar tekenen en knutselen doet ze niet zo graag. Haar zus Lola wel. Ik zou geen knoop aan mijn broek laten zetten door Holly, haha, dat kan ik beter zelf doen. Ik heb zelfs een keer een tekening voor school voor haar gemaakt, omdat ze geen tijd meer had. Ze moest haar kamer tekenen en kreeg er een 8,5 voor. Ik vraag me nog steeds af of ze op school hebben geloofd dat zíj het had gemaakt.’

Marco Bakker- Broodkenner

‘Ah, jullie bellen mij vanwege de link Bakker-Brood? Grappige vondst. Ik heb Holly nooit ontmoet, Herman wel. Ik kreeg ooit van hem in het restaurant van Joop Braakhekke een jubileumuitgave van de Brabantia broodtrommel, beschilderd door Herman. Daar hebben we samen een lied gezongen. Dat ging een beetje fout, maar dat lag niet aan mij, haha.

Later waren Herman en ik allebei te gast in een programma van Tineke de Nooij. De aflevering ging over het thema ‘brood’; de combinatie Bakker/Brood paste prachtig. Herman begeleidde mij toen op piano en we zongen een soort blues. Ook ontmoette ik hem eens in een bistrootje in de Beethovenstraat. Hij zocht de naam van een zanger die operette zong. Uiteindelijk kwam ik op Rudolf Schock; die bedoelde hij!

Daarna gaf hij mij een boekje met zijn tekeningen en verhalen, erg bijzonder. Dat heb ik nog steeds, het zal inmiddels wel waardevol zijn. Dat zijn stiefdochter Holly zoveel talent heeft, verwondert mij niet. Hij was buitengewoon begaafd, getalenteerd en fantasierijk en heeft haar van kinds af aan beïnvloed en met cultuur grootgebracht.’

Francis van Broekhuizen- operazangeres

‘In 2021 zat ik met Holly in het eerste seizoen van De verraders. Ik was getrouwe, zij was een van de verraders. Toevallig zag ik haar gisteren nog, omdat ik voor tv een scène moest doen met haar vriend Soy Kroon en zij was gezellig meegekomen. We hebben even koffie gedronken. Holly was een heel leuke verrader, maar ze vond het ook een moeilijke rol.

In het begin dacht ze: o, dat is wel leuk, maar ze had er toch veel last van. Het is een heftig programma en eigenlijk is niks nep. Je ziet hoe mensen echt zijn, omdat niemand zo lang een rol kan volhouden. Holly was als verrader toch heel lief, leuk en gezellig. En ze ziet er prachtig uit, het is geen straf om naar haar te kijken.

Ze kan dansen, zingen en heel goed acteren. Haar rol als Patty Brard vond ik ook sterk. Of ze opera zou kunnen zingen? Ik denk dat ze daar wat minder talent voor heeft. Maar dat hoeft ook niet, want daar ben ik dan wel voor, haha.’

Huub Stapel- collega Amsterdamned

‘Talent en carrière laten zich nooit binnen een paar jaar vangen, maar voor Holly voorspel ik een lange en grote carrière. Zij kan ontzettend goed spelen, heeft een sterke uitstraling en is voor niets of niemand bang. Dat merkte ik gisteravond opnieuw toen we in de stenige kou een filmpje stonden te draaien bij Hotel L’Europe. Ik had het koud in mijn dikke smoking, maar zij stond daar ijskoud in de wind zonder ook maar ergens over te klagen.

Ik kreeg het al koud als ik naar haar keek, maar ze gaf geen kik. Die mentaliteit zie je niet vaak. Ze klaagt nooit over lange dagen of slecht eten, ze gáát gewoon. Ze zeikt nooit, ook niet tijdens het draaien van Amsterdamned. Dat maakt haar uitzonderlijk professioneel. Ik ken de familie Brood al heel lang. Toch voelt het bijzonder om nu met Holly te werken. Ze heeft een fantastische mentaliteit, een groot talent en ik ben er oprecht toe genegen om met haar samen te werken.’