Geert Wilders in Moerdijk: 'Jetten wil tien nieuwe steden, maar schrapt eerst een dorp'

Geert Wilders bezoekt Moerdijk om bewoners bij te staan in hun verzet tegen de plannen om het dorp volledig te laten verdwijnen.

Wilders in Moerdijk: steun voor verontruste inwoners

Op vrijdagochtend arriveerde Geert Wilders in Moerdijk bij de lokale vishandel. Hij werd meteen het middelpunt van media-aandacht. Het dorp met ruim 1100 inwoners dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe industrie. Ministers en wethouders praten maandag verder over het omstreden plan. Voor veel inwoners is het vooruitzicht onverteerbaar, en Wilders wil hun zorgen zichtbaarheid geven.

Voor de camera’s noemt hij het 'een schande' dat een heel dorp moet wijken. Hij bekritiseert ook Rob Jetten: 'Jetten wil tien nieuwe steden, dan is het niet zo’n mooi begin om eerst een dorp te schrappen', zei Wilders. De PVV-leider hoopt dat de Tweede Kamer het besluit nog kan blokkeren, bijvoorbeeld met steun van partijen die mogelijk deel gaan uitmaken van een nieuw kabinet.

Politieke ruimte: terugblik en verantwoordelijkheid

Tot een half jaar geleden had de PVV vanuit de regering mogelijk direct invloed kunnen uitoefenen. Toch stelt Wilders dat zijn partij toen niet wist dat het proces zou uitmonden in het verdwijnen van een compleet dorp. Voormalig PVV-minister Madlener zou volgens hem niet betrokken zijn geweest bij dat beslissende moment. Nu de PVV terug is in de oppositie, ziet Wilders juist meer vrijheid om zich nadrukkelijker achter de lokale inwoners te scharen.

Moerdijk hoopt op politieke steun

De onrust in Moerdijk is groot: bewoners vrezen dat hun gemeenschap, geschiedenis en leefomgeving worden weggevaagd voor industriële belangen. Sommigen volgen Wilders’ bezoek vanaf de dijk en hopen dat zijn aandacht het verschil kan maken.

Wilders benadrukte dat het niet bij één bezoek hoeft te blijven. 'Als ik vaker moet komen, zal ik dat zeker doen', zei hij terwijl inwoners en media zich rondom de vishandel verzamelden.

Of de PVV in de Tweede Kamer voldoende steun vindt om het plan te vertragen of te stoppen, is onzeker. Maar in Moerdijk leeft de hoop dat de politieke druk het dorp kan redden: 'Ons mooie dorpje moet blijven'.