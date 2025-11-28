Onverklaarbare UFO-flitsen blijken te pieken rond kernproeven: nieuwe studie onthult explosieve link

Een nieuw wetenschappelijk onderzoek legt een verrassend verband bloot tussen mysterieuze lichtflitsen in de lucht, nucleaire tests en UFO-meldingen wereldwijd.

Onverklaarbare lichtflitsen uit de jaren ’50: wat zagen astronomen eigenlijk?

In oude astronomische foto’s uit de periode 1949–1957 doken duizenden korte, mysterieuze lichtflitsen op: sterrenachtige objecten die op één foto zichtbaar waren en binnen 50 minuten spoorloos verdwenen. Deze zogeheten transients werden geregistreerd tijdens de eerste Palomar Observatory Sky Survey in 1958. Tijdens dat onderzoek werden er door een observatorium in Californië duizenden beelden gemaakt van de lucht bij nacht.

Dit onderzoek vond ruim vóór de lancering van de eerste satelliet plaats. Waardoor de mogelijkheid dat de flitsen satellieten waren uitgesloten kunnen worden. Volgens de onderzoekers zijn het ook geen lensflitsen, geen kosmische straling en geen fouten in het fotografisch materiaal. Op de foto’s verschijnen soms zelfs meerdere lichtpunten tegelijk, waarna ze in latere opnames volledig zijn verdwenen.

Omdat hedendaags vergelijkingsmateriaal ontbreekt en de ruimte tegenwoordig vervuild is met satellieten, richtten de wetenschappers zich op iets anders: waren er gebeurtenissen op aarde die samenvielen met deze bizarre lichtverschijningen?

Schokkend verband: 45% meer UFO-achtige flitsen rond nucleaire tests

De onderzoekers vergeleken meer dan 100.000 astronomische platen (fotobeelden) van de mysterieuze lichtflitsen met alle bovengrondse kernproeven van de VS, Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk tussen 1949 en 1957.

Wat bleek? Op dagen rond zo’n nucleaire test waren de mysterieuze flitsen 45% vaker aanwezig. Vooral één gegeven sprong eruit tijdens het onderzoek: de dag ná een kernexplosie steeg het aantal geregistreerde lichtflitsen met 68%.

Opmerkelijk genoeg zagen de onderzoekers dat UFO-meldingen in dezelfde periodes ook toenamen. Met andere woorden: wanneer mensen UFO’s rapporteerden, registreerden de astronomische platen vaker onbekende lichtobjecten op exact dezelfde datum.

Een beeld dat uit de studie oprijst: na kernproeven lijkt er iets in de hoge atmosfeer of in de ruimte te verschijnen dat zowel door burgers als door telescopen wordt waargenomen.

Nieuwe munitie voor UFO-onderzoekers

Hoewel de onderzoekers voorzichtig blijven, wijzen ze wel één verklaring af: het zijn geen vlekken van nucleaire neerslag en ook geen fotografische foutjes. Daarvoor zijn de lichtpunten te helder, te scherp en te consistent op meerdere platen.

Bovendien waren de astronomen destijds in de jaren '50 niet op de hoogte van UFO-waarnemingen, en was het exacte schema van nucleaire tests vaak onbekend bij het publiek. Observer bias is dus vrijwel uitgesloten.

Twee hypothesen blijven overeind:

1. Er is een onbekend atmosferisch of technologisch fenomeen dat door kernproeven wordt geactiveerd.

2. Er zijn kunstmatige objecten (lees UFO's) actief. Dit is een mogelijkheid die steeds vaker serieus wordt genomen.

Wat het ook is: dit onderzoek geeft voor het eerst statistisch bewijs dat iets ongewoons reageert op menselijke kernactiviteit. Een gedachte die zowel wetenschappers als UFO-liefhebbers niet snel loslaat.