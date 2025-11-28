Leon Verdonschot: 'D66 heeft dankzij Griffioen in de Eerste Kamer opeens zéven senatoren, de BBB zal woest zijn'

'Op die woedende BBB-hoofden ligt een boterberg: de Twééde Kamerfractie van BBB lijfde zelf drie Kamerleden van FvD en PVV in. Dus iedere woede is hypocriet'

Beste BBB-, of nee, sorry, D66-senator Arie Griffioen,



Steeds vaker klinkt het pleidooi om in Nederland een kiesdrempel in te voeren, gezien het steeds groter aantal kleine fracties in de Tweede Kamer, en daarmee samenhangend: het steeds kleiner aantal grote.

Maar weet u waar het nog veel erger is dan in de Tweede Kamer? In de Éérste! Ooit een gezaghebbend instituut op afstand van de dagelijkse hectiek en ophef, vol erudiete lieden met een sterk ontwikkelde juridische en staatsrechtelijke radar. Inmiddels een kermisattractie van 19 fracties op een totaal van 75 leden. En wát voor fracties. Zo heeft de Partij voor de Dieren er twee, waarvan één van senatoren die trouw zijn gebleven aan de oorspronkelijke prioriteiten van de partij maar allebei éx-lid zijn, één vrijwillig en één onvrijwillig.

En dan is er het geval ‘D66-senaatsfractie’. Die bestond in 2023 uit vijf leden. Maar sinds juni van dit jaar uit zes leden. Een senator, Robert Croll, stapte namelijk over van BBB naar D66, en nam zijn zetel mee. D66 accepteerde de zeteldief, en vooral: zijn zetel. Wel vol schaamte, geloof ik: op de officiële site van D66 staat een heel verhaal over de man en zijn historie, inclusief alle functies die hij zoal bekleed heeft in zijn ‘lange juridische en maatschappelijke loopbaan’. Dat hij eerst in diezelfde Senaat zat voor de partij die in vrijwel elk opzicht het volstrekt tegenoverstelde is van D66, blijft onvermeld.

Het is dan ook gênant. Niet alleen de zeteldiefstal, maar ook de overstap. Déze overstap. Joost Eerdmans van JA21 wordt vaak verweten dat hij bij talloze partijen heeft gezeten, maar al die partijen zaten aan de conservatief-liberale kant. Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren komt van de SP, maar die partijen overlappen op tal van onderwerpen.

Maar van de BBB naar D66: dat betekent dus dat je jezelf enkele jaren geleden kandidaat hebt gesteld voor een conservatieve partij met een nationalistische kijk op de wereld, die altijd de belangen van de agro-industrie boven milieu en dierenwelzijn stelt. En nu opeens toch meer ziet in een progressieve partij met een kosmopolitische kijk op de wereld, die omwille van het milieu en de dieren de veestapel met de helft wil reduceren. Ik beweer niet dat het niet kán, mensen vallen ook van hun geloof of worden juist opeens christen of moslim, maar misschien moet een nieuw politiek mens dan ook gewoon leiden tot een nieuwe stárt bij die nieuwe partij.

En nu heeft D66 in de Eerste Kamer opeens zéven senatoren. Want u heeft exact hetzelfde gedaan als Croll. Ook van de BBB naar D66, inclusief uw zetel. Hetzelfde licht gezien; dat van de overwinnaars. Als je wint, heb je vrienden. En senatoren.

Bij de BBB zullen ze woest zijn. Maar op die woedende hoofden ligt een boterberg: de Twééde Kamerfractie van BBB lijfde zelf drie Kamerleden van FvD en PVV in. Dus iedere woede is hypocriet. Zoals ook elke woede van D66 in de toekomst hypocriet zal zijn, wanneer hetzelfde met ze gebeurt wanneer ze niet meer de grootste zijn.



Het is de prijs van principeloos opportunisme, en van politieke sprinkhanen.