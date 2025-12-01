James Worthy: 'Slot staat langs de zijlijn als een draak met een keelontsteking, er komt geen vuur'

'Het leek wel carnaval en PSV was verkleed als Superman en Liverpool was verkleed als een drol'

Op de website van de BBC staat een poll. 33 procent van de stemmers vindt dat Liverpool Arne Slot vandaag moet ontslaan, de andere 33 procent geeft hem tot de feestdagen en de laatste groep vindt dat hij het tot het eind van het seizoen mag proberen.

Het is onwerkelijk om in een tijdsbestek van zes maanden van de top van de Himalaya naar het riool van een middelgrote Zuid-Amerikaanse stad te zijn verhuisd. In mei was Liverpool de beste club van Engeland en nu verloor het met 4-1 van Eindhoven de gekste. Het leek wel carnaval en PSV was verkleed als Superman en Liverpool was verkleed als een drol. Eindhoven de gekste. Nou, deze wedstrijd was inderdaad gekmakend.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Liverpool voetbalt de afgelopen maanden als een gezin dat verdwaald is in een IKEA. Ze lopen over het veld als een priester door een stripclub. Angstig en met de handen voor de ogen.

En Slot staat langs de zijlijn als een draak met een keelontsteking. Er komt geen vuur. Hij staat naast het veld als een witte man op een Surinaamse barbecue. Hij bemoeit zich niet met het vuur, niet met het vlees, niet met de kruiden en niet met de muziek. Hij staat in een hoekje satésaus op een stukje stokbrood te smeren.

Mijn neef stond gisteren in het stadion. Hij belde me na het eindsignaal. ‘James, ik weet niet wat ik zie. Mannen van middelbare leeftijd staan hier te huilen zonder geluid. Kinderen vragen hun vaders waarom Salah zo slecht speelt. De vrouw naast mij vraagt waarom Virgil niet ingrijpt. Waarom hij voetbalt als een bewaker van een winkelcentrum waar geen winkels meer open zijn. Hij doet zijn ronde, tikt op wat etalages en neuriet wat mee met de kerstliedjes die uit het plafond komen.

Dit team kan geen passie meer laten zien. En natuurlijk, we zijn vorig jaar kampioen geworden, maar het is net als een huwelijk. Mijn buurman en buurvrouw zijn vorig jaar getrouwd. Hartstikke mooi, maar als hij dit jaar elk weekend vreemdgaat, kan hij toch niet zeggen: ‘Maar vorig jaar was toch mooi, schat? Vorig jaar ben ik een heel jaar trouw gebleven.’

Ik behoor denk ik tot de laatste groep. Van mij mag Arne Slot het seizoen afmaken. Het is ook nooit bewezen dat het ontslaan van een trainer enig effect heeft op de vorm van een team. Er volgt meestal een lichte verbetering, maar na deze tijdelijke opleving zakken veel teams terug naar ongeveer het niveau van vóór het ontslag. Het is net als een restaurant. Je kunt de chef ontslaan, maar in de vriezer liggen de ingrediënten van de ontslagen chef. Dit is ook zo oneerlijk voor die nieuwe chef. ‘Welkom. Wij geloven in je. Je mag doen wat je wilt, maar dan wel alleen met de ingrediënten van de vorige chef.’

Geef mij nog maar een paar maanden chili con Arne. Vlees, bonen en pepers. Veel pepers. We hebben vuur nodig. En een trainer met een tong als een kampvuur.