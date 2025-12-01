Geert Wilders over pro-Palestina protest op kerstmarkt: 'Brussel verandert in islamitische hel'

Een kerstmarkt verandert in politiek symbool

Wat voor de stad Brussel bedoeld is als feestelijke opener van het winterseizoen, werd dit jaar onverwacht het toneel van een ideologisch conflict. Tijdens de opening van Winterpret protesteerden tientallen activisten op het Beursplein tegen de situatie in Gaza, te midden van kerststalletjes, lichtjes en kerstversiering. De beelden gingen viraal. Voor Wilders was het aanleiding om Brussel weg te zetten als een 'Islamitische hel', een stad die volgens hem symbool staat voor open grenzen en cultuurstrijd.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Winterpret is volgens Brussel een inclusief stadsfestival dat traditie, kunst en diversiteit samenbrengt. Juist dat inclusieve karakter maakt het evenement gevoelig voor politieke interpretatie.

Waar traditie en diversiteit botsen

Kerstmarkten worden in Europa al langer gebruikt als barometer voor bredere discussies over identiteit. De keuze voor een seculiere naam zoals Winterpret wordt door critici gezien als culturele afzwakking. Het Gaza-protest midden op de markt versterkte dat spanningsveld: voor sommigen een bewijs van maatschappelijke betrokkenheid, voor anderen een signaal dat een traditioneel symbool wordt overgenomen door actuele geopolitiek.

Eerder was er al ophef over de nieuwe kerststal op de Grote Markt in Brussel. Interieurarchitecte Victoria-Maria ontwierp een doorzichtige kerststal met levensgrote figuren die gemaakt zijn van textiel. Deze figuren hebben geen gezichten. Critici beschouwen de stal als onheilig en stellen dat de symboliek van kerst wordt weggevaagd.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck noemt die kritiek 'opgepookt door de stroming die een cultuuroorlog wil aanwakkeren'. De ontwerpster van de stal stelt dat het geheel een knipoog is naar de rijke geschiedenis van de textielindustrie in België

De Brusselse markt als front in een cultuurstrijd

Wilders’ reactie past in een patroon waarin kerstmarkten fungeren als strijdvelden voor debat over migratie, religie en nationale identiteit. Wat ooit een onschuldige traditie was, is nu een podium waarop politici hun mening over cultuur en identiteit projecteren.

Hoewel Winterpret feitelijk weinig afwijkt van eerdere edities, is de symbolische betekenis ervan veranderd. De cultuurstrijd maakt van een markt met glühwein en lichtjes een ideologisch slagveld. Het is een front waarop politici, activisten en burgers strijden om identiteitskwesties.