Miljoenenfraude bij casino: politie ontdekt verborgen apparatuur bij oplichters

Een Kazachs stel werd in Sydney gearresteerd nadat ze met verborgen camera’s en oortjes meer dan een miljoen wonnen bij een casino.

Slimme truc zet casino op scherp

In Sydney is een stel uit Kazachstan opgepakt op verdenking van geavanceerde casinofraude. De twee zouden bij het Crown Casino een verborgen camera, magnetische hulpmiddelen en nauwelijks zichtbare oortjes hebben gebruikt om samen te werken bij tafelspellen. Met de livebeelden kon één van hen vanaf afstand informatie doorgeven, waardoor ze volgens de politie een ongebruikelijk hoog winstpercentage behaalden. Binnen korte tijd zouden ze zo ruim 1,2 miljoen Australische dollars hebben buitgemaakt, oftewel 674.000 euro.

De camera was op ingenieuze wijze weggewerkt in de kleding van de vrouw, waaronder in een shirt met opvallende Mickey-Mouse-print. Een speciaal gemodificeerde telefoon met spiegelmechanisme maakte het mogelijk om de speeltafel in real-time vast te leggen, zonder aandacht te trekken.

Aanhouding en ontdekking van apparatuur

Het stel werd gearresteerd nadat medewerkers verdachte speelsituaties hadden gemeld. Tijdens de doorzoeking van hun appartement vonden agenten naast de aangepaste apparatuur ook luxegoederen, dure sieraden en een geldbedrag. De gebruikte technologie wijst volgens de politie op een professioneel georganiseerde werkwijze.

De aangetroffen oortjes zouden gebruikt zijn om strategische informatie uit te wisselen, waardoor de spelers exact wisten wanneer en hoeveel zij moesten inzetten.

Rechtszaak en gevolgen voor casino’s

Beide verdachten zijn voorgeleid, maar kregen geen borgtocht vanwege de ernst van de beschuldigingen en het internationale karakter van de zaak. De rechtszaak zet opnieuw de spotlight op de beveiliging van grote casino’s, die wereldwijd te maken krijgen met steeds geavanceerdere vormen van fraude. Crown Casino onderzoekt inmiddels hoe het veiligheidsprotocol verder kan worden aangescherpt om vergelijkbare incidenten te voorkomen.