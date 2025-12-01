Documentairemaker: Trump staat op het punt UFO-bestaan te onthullen

Dan Farah, de maker van de UFO-docu The Age of Disclosure , stelt dat Trump binnenkort mogelijk het bestaan van UFO's en aliens zal aankondigen.

Donald Trump wordt opnieuw neergezet als de man die alles gaat onthullen. Dit keer geen nieuws over Hillary’s e-mails, maar over iets dat nog een paar tandjes mysterieuzer is: buitenaards leven. Althans, dat beweert Dan Farah, producent van de nieuwe documentaire The Age of Disclosure, die afgelopen week in premiere ging.

Volgens Farah is het 'een kwestie van tijd' voordat Trump publiekelijk zal bevestigen dat er buitenaards leven bestaat. Het is niet zomaar een wilde claim van een eenzame aluminiumhoeddrager, maar iets wat volgens hem wordt ondersteund door getuigenissen van de 34 (voormalige) medewerkers uit het Amerikaanse leger, de overheid en inlichtingendiensten die in de documentaire aan het woord kwamen. Zij zouden jarenlang betrokken zijn geweest bij wat Farah omschrijft als een 'internationale doofpotoperatie' rondom buitenaardse technologie.

Geheime apparaten en reverse engineering

In de documentaire komen verschillende ‘insiders’ aan het woord die beweren dat regeringen wereldwijd al decennia beschikken over materialen en apparaten van 'niet-menselijke oorsprong'. Die objecten zouden in het diepste geheim worden bestudeerd en zelfs deels worden nagemaakt. Waarom we daar nooit iets van horen? Simpel, volgens Farah: overheden zouden bang zijn voor paniek, economische ontwrichting en het verlies van controle over het narratief.

Trump als onthuller

Volgens Farah is Trump inmiddels 'op de hoogte van de basisfeiten' en zou zijn team overwegen hoe en wanneer ze dit alles wereldkundig gaan maken. Het is ironisch, want Trump heeft zelf jarenlang gezegd niet te geloven in buitenaardse bezoekers. Farah noemt het dan ook de 'meest significante presidentiële onthulling uit de geschiedenis', wanneer Trump het bestaan van buitenaards leven wereldkundig zou maken.

Wetenschappers: ‘Bewijs graag’

Ondertussen wijzen wetenschappers en sceptici erop dat er nog altijd geen hard bewijs is dat buitenaards leven op aarde actief is, laat staan dat er vliegtuigen met onbekende technologie in militaire hangars staan. Zolang die bewijzen niet op tafel liggen, blijft The Age of Disclosure vooral voer voor UFO-fans én voor Amerikanen die zweren dat Washington nooit de volle waarheid vertelt.

En nu?

Het is afwachten of Trump daadwerkelijk met schokkende onthullingen komt. Hij weet volgens Farah in ieder geval af van het bestaan van de documentaire. Eén ding is zeker: Hollywood weet er in elk geval goed raad mee.