Hitler-imitator jongerentak AfD zorgt voor massale ophef in Duitsland

Twintigduizend man in protest, een Hitler-speech en een extreemrechtse leider. Het oprichtingscongres van de nieuwe AfD-jeugdbeweging zorgt direct voor chaos.

Schandaal bij AfD-jongeren: de 'Führer-lookalike'

Alexander Eichwald, tot voor kort een onbekende uit Noordrijn-Westfalen, heeft de aftrap van Generation Deutschland in Gießen direct in vuur en vlam gezet. De kandidaat-voorzitter trok alle aandacht met een onvervalste, theatrale speech. Denk geladen nationalistische woordenschat, wilde handgebaren en een rollende 'r' die Adolf Hitler in de jaren dertig jaloers had gemaakt.

De zaal? Die keek vol verbazing, starte fluitconcerten en vroeg: 'Is dit een grap?' Eichwald antwoordde 'Ja', maar de AfD-top lacht niet. Voorzitter Tino Chrupalla kondigde meteen een onderzoek aan, met als doel: Eichwald eruit knikkeren. Toch kreeg de man die nu furore maakt op sociale media als de 'Führer-lookalike' 12 procent van de stemmen. Eichwald verklaarde zelf dat hij al sinds zijn jeugd met een rollende 'r' spreekt, en dat dit accent voortkomt uit het feit dat hij een Rusland-Duitser is.

Extremist aan het roer: hardliner Hohm

Generation Deutschland is opgericht als nieuwe jongerentak van Alternative für Deutschland, na het gedwongen opdoeken van de vorige club, de Junge Alternative (JA), die vol zat met neonazi's. De nieuwe vlag wapperde nog niet of de leiderschapskwestie zorgde alweer voor ophef. De nieuwe voorzitter is namelijk Jean-Pascal Hohm, een 28-jarige hardliner.

Hohm is geen onbeschreven blad. De inlichtingendiensten in Brandenburg zien hem al jaren als rechts-extremist vanwege zijn uitspraken over 'eersterangsburgers' en het uitsluiten van mensen met een migratieachtergrond als 'Duitsers'. Hij spoort jongeren aan tot gevechtssport en hintte eerder al op gewelddadig verzet. Dat klinkt niet als de 'hernieuwde' gematigde club die de AfD beweert op te richten.

Totale chaos: Het grote protest in Gießen

De oprichting van de nieuwe jongerentak in Gießen was een regelrechte veldslag. Zo'n 25.000 demonstranten - grotendeels van linkse en antifascistische groepen en gesteund door de grote vakbondskoepel DGB - trokken de straat op. De actievoerders blokkeerden toegangswegen met barricades, waardoor het congres pas na tweeënhalf uur vertraging kon starten.

De politie zette meer dan 6.000 agenten in. Het protest ontaardde in een conflict waarbij volgens de persverslagen een parlementslid geslagen zou zijn. Er was kritiek op het hardhandige optreden van de politie. Bondskanselier Friedrich Merz (CDU) sprak al van 'geweld van extreemlinks en extreemrechts'. De conclusie? De AfD heeft met haar nieuwe jeugdbeweging de chaos alleen maar verplaatst, niet opgelost.