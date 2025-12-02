Golftrip plannen? De Algarve is nu op z’n best

De regen slaat tegen het raam, je golfschoenen liggen werkloos in de kast en de baan thuis is eerder een modderpoel dan een fairway. Tijd om het anders aan te pakken. Want terwijl Nederland grijs en nat is, schijnt in de Algarve gewoon de zon. En niet zomaar een zonnetje: strakblauwe lucht, milde temperaturen en perfecte greens. Klinkt als muziek in de oren? Dat is het ook.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Steeds meer golfers kiezen voor Transavia vliegtickets van Amsterdam naar Faro , omdat je binnen een paar uur midden in een golfparadijs staat.

Waarom juist nú gaan?

De herfst en wintermaanden zijn misschien wel de beste tijd om naar de Algarve te gaan. Het toerisme is een stuk rustiger dan in de zomer, maar de zon laat zich nog steeds volop zien. Temperaturen rond de 20 graden, nauwelijks wind en banen die in topconditie verkeren, het is alsof het weer speciaal voor golfers is ontworpen. En laten we eerlijk zijn: je swingt toch echt fijner zonder thermoshirt.

Keuze te over: van klassiekers tot verborgen parels

De Algarve barst van de golfbanen, van wereldberoemde tot kleinschalige clubs met karakter. Dom Pedro Victoria in Vilamoura is een vaste stop op de European Tour en voelt als golfen op Champions League-niveau. Maar ook iets kleinere banen zoals Quinta da Ria of Vale da Pinta bieden uitdaging én uitzicht.

Het fijne is: de afstanden zijn klein. Je kunt makkelijk meerdere banen in één trip combineren zonder uren in de auto te zitten. ’s Ochtends een ronde spelen, ’s middags aan de lunch met uitzicht op zee, zo moet een dagje golfen eruit zien.

Meer dan alleen golf

Zelfs de fanatiekste golfer heeft af en toe zin in wat anders. Gelukkig heeft de Algarve meer dan genoeg te bieden. Slenter door de oude straatjes van Lagos, neem een wijntour in de heuvels of geniet van verse vis in een restaurantje aan het strand. En voor de liefhebbers van wijn en petanque: bijna elk dorpje heeft een pleintje waar je met de locals mee kunt gooien. Even uit je swing, maar wel in stijl.

Golfen voor elk budget

Je hoeft geen lid te zijn van een exclusieve club om hier te kunnen spelen. De meeste banen hanteren toegankelijke greenfees, zeker buiten het hoogseizoen. En omdat er zoveel keuze is, kun je makkelijk afwisselen tussen luxe en low-key. Veel resorts bieden ook pakketten aan met verblijf en golf inbegrepen – handig én vaak voordeliger. Neem je eigen clubs mee of huur ter plekke een set, en je bent good to go.

Praktisch en relaxed op pad

Een directe vlucht vanaf Amsterdam naar Faro is zó geboekt. Binnen drie uur ben je geland en onderweg naar de eerste tee. De meeste golfresorts liggen op nog geen uur rijden van de luchthaven, dus je hoeft niet eerst een halve dag te reizen voor je aan je eerste hole begint. Huur meteen een auto of laat je ophalen, zodat je dat allemaal al geregeld hebt. En omdat je buiten het hoogseizoen vliegt, liggen de ticketprijzen een stuk lager.