Michel van Egmond over latrelatie met bekende vriendin: ‘Vrienden zijn jaloers op ons’

Hij is een van de succesvolste schrijvers van Nederland, zij interviewt de groten der aarde voor onder andere LINDA. Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman vormen een powerkoppel in de mediawereld. Toch delen ze geen voordeur. Een bewuste keuze, vertelt Van Egmond.

Al tien jaar zijn ze samen, maar samenwonen zit er voorlopig niet in. 'Het bevalt ons goed, dus waarom zouden we het anders doen?' vraagt Van Egmond zich af in Playboy. De reden is simpel: ze zijn allebei schrijvers die gesteld zijn op hun rust. Bovendien heeft Van Egmond twee kinderen die vaak bij hem zijn. 'Als we voortdurend in één huis zouden zitten zou dat haar wel hinderen, denk ik.'

‘Ik wil dit ook!’

De omgeving reageert soms verbaasd, maar de getrouwde vrienden van Van Egmond kijken juist met afgunst naar de constructie. 'Die zeggen allemaal na vijf minuten: verdomme, ik wil dit ook.' Of het voor altijd zo blijft, weet hij niet, maar voor nu is het de perfecte oplossing.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Gecorrigeerd op 'boomer-gedrag'

Dat ze niet samenwonen, betekent niet dat ze geen invloed op elkaar hebben. Scheulderman houdt Van Egmond regelmatig een spiegel voor. De schrijver van Gijp geeft toe dat hij soms wat onbehouwen uit de hoek kan komen. 'Ik ben toch een soort boomer die van die boomerdingen zegt.'

Zijn vriendin is gevoeliger en fluit hem terug als hij te bot is. 'Zij wijst me daar dan op, dat het soms raar of rot kan overkomen, en dat is goed voor me.' Ook professioneel vullen ze elkaar aan, al verschillen hun methodes als dag en nacht. Waar Scheulderman zich tot in de puntjes voorbereidt, gaat Van Egmond er het liefst blanco in. 'Ik kwam met een verhaal dat je gewoon ergens naartoe moet rijden, kijken wat er gebeurt.'

Dit verhaal komt uit een gesprek met Michel van Egmond in de Playboy. Het volledige interview is nu te lezen in Playboy. [Bestel de editie hier]