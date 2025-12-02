Victor Vlam kraakt 'frontale aanval' op Mona Keijzer bij Jinek

Na premier Schoof had ook de voltallige tafel bij Jinek stevige kritiek op vice-premier Mona Keijzer, tot ontsteltenis van mediacriticus Victor Vlam.

Premier Schoof kritisch op Keijzer om NOS-kritiek

Vicepremier Mona Keijzer (BBB) werd reeds door premier Schoof aangesproken op haar omstreden uitlatingen over de NOS. Schoof heeft Keijzer op het matje geroepen vanwege X-berichten waarin zij openlijk twijfel zaaide over de onpartijdigheid van de publieke omroep.

Keijzer verdedigde haar actie door te stellen dat haar bericht als 'een grappig bedoelde tongue-in-cheek-opmerking' was bedoeld. Ondanks de reprimande en de oproep van Schoof om de onafhankelijkheid van de journalistiek te respecteren, houdt de BBB-politica voet bij stuk. Het incident toonde de gevoeligheid binnen de coalitie rond de omgang met media.

Keijzer onder vuur in uitzending Jinek

In de talkshow van Eva Jinek werd Mona Keijzer maandagavond stevig bekritiseerd, ondanks dat ze zelf niet aan tafel zat. De uitspraak van Keijzer schoot bij NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann in het verkeerde keelgat. Volgens haar is Keijzers suggestie 'een brug te ver' en een directe aantasting van de journalistieke integriteit van de publieke omroep. Van Cann waarschuwde dat politici steeds vaker een verdachtmakend frame rond de NOS creëren en dat het tijd is 'om een grens te trekken'.

Ook andere gasten aan tafel schaarden zich achter de kritiek. Qmusic-dj Mattie Valk benadrukte dat politici juist de taak hebben om persinstituten te steunen in tijden van toenemende maatschappelijke spanningen. De oud-diplomaat Maarten van Rossum en politiek duider Ron Fresen sloten zich daarbij aan, waardoor de tafel opvallend eensgezind was.

Victor Vlam kritisch op de eenzijdigheid van het debat

Niet iedereen kon zich vinden in de toon van de uitzending. Tv-criticus Victor Vlam noemde het gesprek een 'frontale aanval' op Keijzer en vond het te weinig ruimte bieden voor bredere vragen over het wantrouwen richting de NOS. Volgens hem werd Keijzer zonder nuance aangevallen, wat de discussie naar zijn mening polariserend maakte.